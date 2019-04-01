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الحزب الحاكم فى تركيا: سنطعن فى نتائج الانتخابات المحلية فى أنقرة

الإثنين، 01 أبريل 2019 12:49 م
الحزب الحاكم فى تركيا: سنطعن فى نتائج الانتخابات المحلية فى أنقرة الانتخابات المحلية فى تركيا
رويترز
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قال حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اليوم الاثنين إنه يتوقع تحول نتيجة الانتخابات المحلية فى أنقرة لصالحه بعد التقدم بطعون وذلك بعد أن فازت المعارضة الرئيسية بالسيطرة على العاصمة فى انتخابات رئاسة البلدية التى أجريت أمس.

ومُنى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بانتكاسات مذهلة فى الانتخابات المحلية مع خسارة حزبه السيطرة على أنقرة للمرة الأولى منذ تأسيس الحزب عام 2001 وهو فى طريقه للخسارة الأكبر على الإطلاق وهى مدينة اسطنبول.

وفي تصريحات للصحفيين في أنقرة قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية فاتح شاهين إن الحزب سيطعن فى نتائج الانتخابات في كل منطقة من مناطق العاصمة ،وذكر أن الحزب سيحقق "تقدما كبيرا" نتيجة لهذه الطعون.

وأشارت وكالة الأناضول للأنباء إلى أن مرشح المعارضة الرئيسية في اسطنبول يتقدم بفارق 0.28 نقطة مئوية على خصمه من حزب العدالة والتنمية مع فتح 99.8 بالمئة من صناديق الاقتراع وبعد أن أعلن الحزبان الانتصار في أكبر مدينة تركية.


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