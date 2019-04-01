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الجيش اللبنانى يطلق حملة للتوعية من مخاطر الألغام والقنابل العنقودية

الإثنين، 01 أبريل 2019 07:22 م
الجيش اللبنانى يطلق حملة للتوعية من مخاطر الألغام والقنابل العنقودية الجيش اللبنانى
أ ش أ
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أطلق الجيش اللبنانى حملة وطنية واسعة النطاق للتوعية من مخاطر الألغام والقنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة، وذلك لتفادى تعرض المواطنين اللبنانيين لإصابات ناجمة عن انفجار ألغام وقنابل عنقودية وأجسام مشبوهة.
وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبنانى – فى بيان لها اليوم – أن هذه الذخائر المذكورة متعددة الأشكال والأحجام، وقد تكون مموهة بطرق مختلفة ومنتشرة عشوائيا فى الأراضى اللبنانية التى شهدت أعمالا حربية.
وتضمنت تحذيرات الجيش ضرورة عدم الاقتراب من الأماكن المشبوهة، والالتزام بإرشادات التحذير وعدم نزعها، وعدم لمس الألغام والقنابل العنقودية والأجسام المشبوهة والذخائر غير المنفجرة أو العبث بها.
ويقوم الجيش اللبنانى عبر إحدى وحداته المتخصصة والمسماة (المركز اللبنانى للأعمال المتعلقة بالألغام) بالعمل على نزع الألغام والقنابل العنقودية والذخائر المتفجرة من الأراضى اللبنانية - خاصة منطقة الجنوب - جراء الحروب الإسرائيلية المتعاقبة على لبنان.


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