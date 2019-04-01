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الجيش الباكستانى ينفى إسقاط الهند مقاتلة فى نهاية فبراير الماضى

الإثنين، 01 أبريل 2019 10:50 م
الجيش الباكستانى ينفى إسقاط الهند مقاتلة فى نهاية فبراير الماضى الجيش الباكستانى
أ ش أ
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نفى متحدث باسم الجيش الباكستانى اليوم ما تردد عن قيام الهند بإسقاط مقاتلة باكستانية من طراز " إف – 16 "فى معركة جوية بين الطرفين فى نهاية شهر فبراير الماضى.
ونقلت قناة جيو الباكستانية فى نشرتها باللغة الانجليزية عن المتحدث قوله " إن سلاح الجو الهندي لم يسقط اية طائرات باكستانية من هذا الطراز "، وأن المعركة الجوية التى دارت بين الطرفين فى السابع والعشرين من شهر فبراير الماضى باتت فى ذمة التاريخ ". 
وتابع المتحدث يقول " إن الغارات التي نفذتها المقاتلات الباكستانية عبر خط المراقبة فى كشمير تمت باستخدام طائرات من طراز " جى اف 17 "، مؤكدا أن باكستان مازالت تحتفظ - مع ذلك - بحقها فى استخدام اى طراز من الطائرات المقاتلة فى إطار دفاعها المشروع عن نفسها . 


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