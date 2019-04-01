الجنايات تحيل أوراق 7 متهمين أجانب للمفتى لجلبهم مخدرات بقيمة 10 مليار جنيه

تفاصيل تلك القضية تعود لشهر أبريل من العام الماضي، عندما تمكنت الادارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع القوات البحرية،من إحباط محاولة دخول أكبر كمية من الهيروين المخدر عبر مياه البحر الأحمر بلغت طن و200 كيلو، بقيمة تصل 10 مليارات جنيه، من خلال مركب إيرانية الجنسية وتم القاء القبض علي المتهمين.

وتمكن ضباط الإدارة العامة من ضبط المركب على بعد 40 ميلا بحريا بالبحر الأحمر ، وعلى متنها 7 أشخاص باكستانيين الجنسية تم ضبطهم جميعا والكمية المهربة بعد تبادل إطلاق النيران مع القوات المنوطة بعملية الضبط وقدرت كمية المخدرات المضبوطة بمبلغ 10 مليارات جنيه، وتم اخطار النيابة العامة. وحبسهم والتجديد لهم ثم احالتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق .