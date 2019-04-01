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بلغت الكمية 1200 كيلو هيروين

الجنايات تحيل أوراق 7 متهمين أجانب للمفتى لجلبهم مخدرات بقيمة 10 مليار جنيه

الإثنين، 01 أبريل 2019 07:27 م
الجنايات تحيل أوراق 7 متهمين أجانب للمفتى لجلبهم مخدرات بقيمة 10 مليار جنيه هيئة المحكمة
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أحالت محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبدالغني عطا الله، وعضوية المستشارين محمود زاهر، وخالد فاروق، وأمانة سر عبدالله محمد أحمد، وعبدالناصر حافظ، بإحالة أوراق 7 باكستانيين الجنسية لمفتي الجمهوربة لابداء الرأى الشرعي في إعدامهم ، لجلبهم طن 200 كيلو هيروين عبر مياه البحر الأحمرعلي متن مركب إيرانية الجنسية، حددت المحكمة جلسة 1 يونيو المقبل للنطق بالحكم. 

 
تفاصيل تلك القضية تعود لشهر أبريل من العام الماضي، عندما تمكنت الادارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع القوات البحرية،من  إحباط  محاولة دخول أكبر كمية من الهيروين المخدر عبر مياه البحر الأحمر بلغت طن و200 كيلو، بقيمة تصل 10 مليارات جنيه، من خلال مركب إيرانية الجنسية وتم القاء القبض علي المتهمين. 
 
وتمكن ضباط الإدارة العامة من ضبط المركب على بعد 40 ميلا بحريا بالبحر الأحمر ، وعلى متنها  7 أشخاص باكستانيين الجنسية تم ضبطهم جميعا والكمية المهربة بعد تبادل إطلاق النيران مع القوات المنوطة بعملية الضبط  وقدرت كمية المخدرات المضبوطة بمبلغ 10 مليارات جنيه، وتم اخطار النيابة العامة. وحبسهم والتجديد لهم ثم احالتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق .

 


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