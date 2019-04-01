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"التمثيل التجارى": فرصة لتصدير العنب لشنغهاى ودليل جديد للمصدرين لألمانيا

الإثنين، 01 أبريل 2019 03:00 ص
"التمثيل التجارى": فرصة لتصدير العنب لشنغهاى ودليل جديد للمصدرين لألمانيا أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري
كتب إسلام سعيد
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علن مكتب التمثيل التجارى فى شنغهاى،عن توفير فرصة تصديرية لتوريد عنب أنواع مختلفة، وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع المستورد.

فيما أعد مكتب التمثيل التجارى فى برلين، دليل المصدر المصرى إلى ألمانيا، والذى أكد خلاله، أنه یجب أن تراعى استراتیجیات الدخول إلى السوق الألمانى، والأخذ فى الاعتبار عامل الجودة، حیث أن السوق الألمانى، ھو سوق یعتمد على جودة المنتج بالدرجة الأولى، ولیس فقط عامل السعر.

وأضاف منشور مكتب التمثيل التجارى للمصدرين، أنه یجب عدم إھمال أو رفض التعدیلات التى یطلبھا المستورد الألمانى لأن الاستجابة لھذه المتطلبات ستؤدى فى حالة نجاح الاتصالات إلى تعامل منتظم وطویل الأجل فى مرحلة لاحقة لمرحلة المفاوضات الطویلة نسبیاً مع أھمیة الالتزام بخدمات ما بعد البیع وموافاة المستورد الألمانى بعروض تصدیریة واضحة ومشاركة الشركات المصریة فى المعارض التى تقام سنويا تعد فرصة جیدة للتواصل لیس فقط مع الشركات الألمانیة

 


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ألمانيا

تصدير

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