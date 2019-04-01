التعليم: مراعاة المحذوف من مناهج الابتدائية فى امتحانات 2019

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى إرسال نشرة بالأجزاء التى تم تخصيصها للقراءة والإطلاع، والمحذوفة من مناهج المرحلة الابتدائية إلى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية لتوزيعها على المدارس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم التنبيه على المديريات والمدارس بمراعة الأجزاء التى تم حذفها من مناهج المرحلة الابتدائية للعام الدراسى 2019، خلال عملية وضع أسئلة الامتحانات، مشيرة إلى أن الأجزاء المحذوفة من مناهج المرحلة الابتدائية 2018/2019، لن تأتى منها أسئلة الامتحانات ويجب على واضعى الأسئلة عدم وضع أى جزئيات منها فى أسئلة امتحان آخر العام الحالى 2019، والابتعاد عن تلك الجزئيات.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن الأجزاء المحذوفة من مناهج المرحلة الابتدائية 2019، من المقرر أن يتم رفعها على موقع الوزارة إضافة إلى النشرة التى سوف تصل إلى المدارس والمديريات التعليمية.

وأشارت الوزارة إلى أنه لن يتم تخفيف مناهج الصف الثالث الإعدادى لأنه صف دراسى يعتبر نهاية مرحلة تعليمية وأيضا لظروف بعض المديريات كونها قامت بوضع أسئلة امتحانات نهاية العام فى إطار الاستعداد لامتحانات آخر العام ومن ثم فصعب القيام بتخفيف مناهج الصف الثالث الإعدادى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت أمس الأحد، عن تخفيف المواد الدراسية من الصفوف الثانى الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى خلال الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الحالى 2018/2019، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، إنه فى ضوء توجيهات الوزير فقد تم عقد اجتماع مع مستشارى المواد الدراسية وتقرر تخفيف المواد الدراسية من الصفوف الثانى الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى بما يضمن الحفاظ على تحقيق نواتج التعلم المطلوبة ولا يؤثر بشكل سلبى على مصفوفة المدى والتتابع للمناهج.