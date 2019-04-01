video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 01 أبريل 2019 10:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: مراعاة المحذوف من مناهج الابتدائية فى امتحانات 2019

الإثنين، 01 أبريل 2019 10:34 ص
التعليم: مراعاة المحذوف من مناهج الابتدائية فى امتحانات 2019 الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى إرسال نشرة بالأجزاء التى تم تخصيصها للقراءة والإطلاع، والمحذوفة من مناهج المرحلة الابتدائية إلى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية لتوزيعها على المدارس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم التنبيه على المديريات والمدارس بمراعة الأجزاء التى تم حذفها من مناهج المرحلة الابتدائية للعام الدراسى 2019، خلال عملية وضع أسئلة الامتحانات، مشيرة إلى أن الأجزاء المحذوفة من مناهج المرحلة الابتدائية 2018/2019، لن تأتى منها أسئلة الامتحانات ويجب على واضعى الأسئلة عدم وضع أى جزئيات منها فى أسئلة امتحان آخر العام الحالى 2019، والابتعاد عن تلك الجزئيات.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن الأجزاء المحذوفة من مناهج المرحلة الابتدائية 2019، من المقرر أن يتم رفعها على موقع الوزارة إضافة إلى النشرة التى سوف تصل إلى المدارس والمديريات التعليمية.

وأشارت الوزارة إلى أنه لن يتم تخفيف مناهج الصف الثالث الإعدادى لأنه صف دراسى يعتبر نهاية مرحلة تعليمية وأيضا لظروف بعض المديريات كونها قامت بوضع أسئلة امتحانات نهاية العام فى إطار الاستعداد لامتحانات آخر العام ومن ثم فصعب القيام بتخفيف مناهج الصف الثالث الإعدادى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت أمس الأحد، عن تخفيف المواد الدراسية من الصفوف الثانى الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى خلال الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الحالى 2018/2019، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، إنه فى ضوء توجيهات الوزير فقد تم عقد اجتماع مع مستشارى المواد الدراسية وتقرر تخفيف المواد الدراسية من الصفوف الثانى الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى بما يضمن الحفاظ على تحقيق نواتج التعلم المطلوبة ولا يؤثر بشكل سلبى على مصفوفة المدى والتتابع للمناهج.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التعليم: المديريات التعليمية بدأت الاستعداد لامتحانات آخر العام

طلاب أولى ثانوى يواصلون أداء الامتحان الإلكترونى اليوم فى الفلسفة والمنطق

التربية والتعليم

حذف مناهج المرحلة الابتدائية 2019

تخفيف مناهج المرحلة الابتدائية 2018

2019

حذف اجزاء من المناهج 2019

الاجزاء المحذوفه من المناهج للمرحلة الابتدائية

حذف أجراز من المناهج 2019

الأجزاء المحذوفة من المناهج للمرحلة الإبتدائية




لا تفوتك
فيديو.. السيسى بالقمة العربية: لا مخرج للصراع العربى الإسرائيلى إلا بحل سلمى شامل وعادل

فيديو.. السيسى بالقمة العربية: لا مخرج للصراع العربى الإسرائيلى إلا بحل سلمى شامل وعادل

#تميم_يهرب_من_قمة_تونس يتصدر تويتر.. مغردون : أكد أنه مندوب لتركيا وإيران

#تميم_يهرب_من_قمة_تونس يتصدر تويتر.. مغردون : أكد أنه مندوب لتركيا وإيران

ترحيب واسع من النقابات العمالية بقرارات الرئيس السيسى التاريخية.. اتحاد عمال مصر: الرئيس وعد فأوفى ونجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى.. ويؤكد: عمال مصر وراك يا ريس.. ونائب رئيس الاتحاد: القرارت إحياء للطبقة المتوسطة

ترحيب واسع من النقابات العمالية بقرارات الرئيس السيسى التاريخية.. اتحاد عمال مصر: الرئيس وعد فأوفى ونجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى.. ويؤكد: عمال مصر وراك يا ريس.. ونائب رئيس الاتحاد: القرارت إحياء للطبقة المتوسطة

الشتاء يسطو على الربيع.. موجة الطقس السيئ تصل ذروتها.. الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء تمتد للقاهرة.. ونشاط الرياح واضطراب بالملاحة البحرية.. وتؤكد: ارتفاع طفيف بالحرارة بدءا من الثلاثاء

الشتاء يسطو على الربيع.. موجة الطقس السيئ تصل ذروتها.. الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء تمتد للقاهرة.. ونشاط الرياح واضطراب بالملاحة البحرية.. وتؤكد: ارتفاع طفيف بالحرارة بدءا من الثلاثاء

زوجة أحمد الفيشاوى ترد على شائعة طلاقهما بـ10 صور فى حضنه

زوجة أحمد الفيشاوى ترد على شائعة طلاقهما بـ10 صور فى حضنه

بسمة تحذف صور عمرو حمزاوى من حساباتها بالسوشيال ميديا بعد خبر انفصالهما

بسمة تحذف صور عمرو حمزاوى من حساباتها بالسوشيال ميديا بعد خبر انفصالهما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة