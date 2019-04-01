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التعليم: المديريات التعليمية بدأت الاستعداد لامتحانات آخر العام

الإثنين، 01 أبريل 2019 03:00 ص
التعليم: المديريات التعليمية بدأت الاستعداد لامتحانات آخر العام طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المديريات التعليمية بدأت الاستعداد لعقد امتحانات آخر العام لطلاب النقل فى الصفوف من الثانى الابتدائى حتى الثانى الثانوى عدا الصف الأول الثانوى العام.
 
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن هناك تعليمات للمديريات بشأن عقد الاختبارات على رأسها مراعاة الانتهاء من منهج الفصل الدراسى الثانى مع الالتزام بالخريطة الزمنية ومراعاة الإجازات الرسمية خلال عملية وضع جداول الامتحانات ومواعيد الاختبارات.
 
ولفتت الوزارة إلى أن الامتحانات سوف تعقد لغالبية الصفوف الإجابة فى نفس كراسة الأسئلة على غرار بوكليت الثانوية العامة مع مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية لجميع المواد والصفوف الدراسية التى حدددها المركز القومى للامتحانات ومديرى عموم تنمية المواد الدراسية.
 
 
 
 

 


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