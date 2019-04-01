التضامن تنفى حذف 172 ألف مستفيد من برنامج تكافل وكرامة بشكل عشوائى

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن توجه الدولة نحو حذف 172 ألف مستفيد من برنامج تكافل وكرامة بشكل عشوائى للتوفير فى ميزانية الدولة، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكدت أنه لم يتم حذف أو استبعاد أى أسرة تستحق وتنطبق عليها شروط الاستحقاق للحصول على دعم برنامج تكافل وكرامة، مشيرة إلى سعى الدولة لزيادة عدد المستفيدين من البرنامج، وذلك فى إطار حرصها على توفير الأمان الاجتماعى للأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية، موضحة أن ما يتردد فى هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.