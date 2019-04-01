التضامن: إجراء قرعة حج الجمعيات تم دون تدخل العنصر البشرى لتحقيق العدالة

كتب مدحت وهبة

أجرت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق، ونائب رئيس مجلس أمناء للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، صباح اليوم، القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1440هـ/ 2019 م بإجمالى 12 ألفا تاشيرة حج جمعيات من إجمالى من تقدموا من أعضاء الجمعيات الأهلية للحصول على التأشيرات لهذا العام والذين بلغ عددهم 32 ألف و600 متقدم على مستوى محافظات الجمهورية.

وقدمت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى التهنئة لحجيج بيت الله الفائزين متمنية لهم حج مقبول مشيرة إلى أن القرعة تجرى علانية وإلكترونيا دون تدخل بشرى فى اختيار أسماء الفائزين ضمانا لتحقيق العدالة والشفافية بين كافة المتقدمين وأن الوزارة قد استعدت مبكرا لموسم حج هذا العام حرصا على تقديم افضل الخدمات للحجيج بسعر التكلفة فى ظل اشادة من الحجاج والبعثة الرسمية للدولة ووجود العديد من طلبات الانضمام من الهيئات والوزارات للانضمام لرحلة حج التضامن الاجتماعى والتى تتزايد سنويا.

وأضافت والى أن نسبة الزيادة بالأسعار لمستويات الحج الجمعيات الأهلية لهذا العام مقارنة بالعام الماضى حوالى 8 % فقط وسيتم التنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء عيادات بمقر إقامة الحجيج بالفنادق فى الأراضى المقدسة كذلك تم التنسيق مع وزير الطيران لاستخدام بعض المطارات الاقليمية فى نقل الحجيج فى رحلتى الذهاب والعودة تيسيرا عليهم كما تم لاول مرة لهذا العام الاتفاق مع وزارة الاوقاف لايفاد واعظات دينيات لتقديم الوعظ بالاراضى السعودية لمرافقة رحلة الحجيج كما ستقوم المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بتقديم اسدال وملابس احرام هدية تحمل شارة وزارة التضامن الاجتماعى لحجاج المؤسسة .

وأشار فضيلة الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق ونائب رئيس مجلس أمناء للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة فى كلمته إلى أنه فى تلك الأيام المباركة ونحن قريبين من ذكرى الإسراء والمعراج نستعد لموسم حج متميز حيث نلاحظ تقدم المؤسسة للامام بالعمل على تقديم مزيد من الخدمات للحجيج وخدمة زوار بيت الله الحرام.

من جانبه صرح أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي انه سيتم اتاحة النتيجة من خلال 3 بوابات اليكترونية وهى الموقع الإلكترونى للمؤسسة القومية للحج والعمرة www.hajjfoundation.org.eg وعلى وموقع الوزارة و بوابة الحج الموحدة http://hij.moi.gov.eg كما سيتم إرسال رسائل لحجيج بيت الله الفائز بتاشيرات هذا العام على الهواتف المحمولة.

وأضاف عبد الموجود أن الحجاج الفائزين من خلال القرعة الإلكترونية سيتم توجيههم لاستكمال الإجراءات المطلوبة حيث سيقومون بسداد رسوم رحلة الحج خلال أسبوع بداية من الغد وتسهيلا على الحجيج فى سداد رسوم الحج تم الاتفاق لسداد الرسوم الخاصة بالحج من خلال أقرب مكتب بريد أو بنك حكومى على مستوى الجمهورية وأنه فى حال اعتذار البعض منهم سيتم تصعيد الحجيج الموجود بقائمة الاحتياطى، حيث سيتم تحديد قائمة احتياطى بكل محافظة تمثل نسبه 30%

وقامت المهندسة عبير الحلو، مستشار وزارة التضامن الاجتماعى، لنظم المعلومات بإجراء خطوات إجراء القرعة مع التعريف بالجوانب الفنية وقد أشارت إلى أن عدد الجمعيات المشاركة لهذا العام 3196 جمعية على مستوى الجمهورية تاتى فى المقدمة محافظات القاهرة والجيزة والشرقية وبلغ عدد المتقدمين لهذا العام 32 ألف و617 متقدم وان اكثر المراحل العمرية تقديما كانت الفئة من 45 إلى 60 عاما وأن السيدات كن أكثر المتقدمات للحج لهذا العام وأن هناك من المتقدمين من جاوزت أعمارهم 90 عاما.