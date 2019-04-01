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الإثنين، 01 أبريل 2019 03:07 م
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البيئة تنفذ حملة تفتيش مكبرة على مستشفيات ومراكز طبية بالجيزة

الإثنين، 01 أبريل 2019 01:04 م
البيئة تنفذ حملة تفتيش مكبرة على مستشفيات ومراكز طبية بالجيزة البيئة تنفذ حملة تفتيش مكبرة على مستشفيات ومراكز طبية بالجيزة
كتبت آية دعبس
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أجرت وزارة البيئة، من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بحملة تفتيشية على عدد من المنشآت الطبية (المستشفيات والمراكز الطبية) (المستشفيات والمراكز الطبية) بالجيزة، فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة التأكد من التزام تلك المنشآت بالمعايير والاشتراطات البيئية، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وقسم شرطة الهرم ومديرية الشؤون الصحية بالجيزة.
 
أسفرت الحملة المشتركة عن رصد عدة مخالفات، تم تحرير عدد من المحاضر حيال المراكز المخالفة.
 
وخلال الحملة قدم فريق عمل التفتيش والالتزام البيئى مجموعة من الإرشادات لعدد من العمال ومسؤولى البيئة لطرق التخلص الآمن من المخلفات الطبية وكيفية فصل المخلفات الطبية عن المخلفات الأخرى، بالإضافة إلى توضيح مواصفات غرفة تخزين المخلفات الطبية علاوة على التأكيد على التخلص البيئي الآمن من المخلفات الطبية من خلال الشركات المختصة.
 
 
 

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