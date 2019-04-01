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الإثنين، 01 أبريل 2019 01:05 م
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البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات العرب والأجانب

الإثنين، 01 أبريل 2019 12:47 م
البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات العرب والأجانب ارشيفية
كتب هانى الحوتى
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 14845 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 2391 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 18935 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 685 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 1739 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 484 نقطة.
 
 
 
 
 
 
 

 


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