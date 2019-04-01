البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات العرب والأجانب

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 14845 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 2391 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 18935 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 685 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 1739 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 484 نقطة.