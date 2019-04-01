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الإثنين، 01 أبريل 2019 02:53 م
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البنك المركزى: الميزان التجارى البترولى حقق فائضا 150.8 مليون دولار للمرة الأولى منذ 4 سنوات

الإثنين، 01 أبريل 2019 02:31 م
البنك المركزى: الميزان التجارى البترولى حقق فائضا 150.8 مليون دولار للمرة الأولى منذ 4 سنوات طارق عامر محافظ البنك المركزى
أ ش أ
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أعلن البنك المركزى، أن الميزان التجارى البترولى، حقق فائضا للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات بلغ 150.8 مليون دولار، خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 2018 / 2019، في مقابل عجز بلغ 2.2 مليار دولار، في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

وأوضح البنك - في تقرير أصدره اليوم، الاثنين عن ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، أن حصيلة الصادرات السلعية ارتفعت بـ2.2 مليار دولار، وبنسبة 18.4%، لتسجل 14.3 مليار دولار، في مقابل 12.1 مليار دولار، ما حد من ارتفاع عجز الميزان التجاري.

وفي مقابل ارتفاع الصادرات، أوضح البنك أن المدفوعات عن الواردات البترولية، انخفضت بمعدل 2.1 %، لتسجل 5.8 مليار دولار، نتيجة تراجع الكميات المستوردة من المنتجات البترولية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى.

وقال البنك، إن الارتفاع شمل الفائض في ميزان الخدمات الذى زاد بنسبة 36.67%، ليسجل 7.3 مليار دولار، فى مقابل 5.3 مليار دولار.

وأضاف "المركزى"، أن الفائض فى ميزان السفر ارتفع إلى 5.4 مليار دولار، في مقابل 3.8 مليار دولار، وزادت متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بنسبة 5.8 % لتسجل 2.9 مليار دولار، في مقابل 2.8 مليار دولار، مشيرا إلى أن الحساب الرأسمالى والمالى حقق صافي تدفق للداخل بلغ 1.8 مليار دولار.

وبشأن الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، أوضح البنك المركزى، أن إجمالى تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر للداخل بلغ 6.60 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، مرتفعا من 6.57 مليار دولار، في حين سجل إجمالي التدفق للخارج 3.8 مليار دولار، فى مقابل 2.8 مليار دولار، وبذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر نحو 2.8 مليار دولار (تدفق للداخل).

وبين البنك المركزي أن المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل تراجع خلال النصف الأول من العام الحالي ليسجل 2.2 مليار دولار، من 4.7 مليار دولار، بينما ارتفع إجمالي المسدد ليصل إلى 1.3 مليار دولار فى مقابل 1.2 مليار دولار، لتسفر الفترة عن صافي استخدام اقتصر على 872.3 مليون دولار، فى مقابل 3.5 مليار دولار. 


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محافظ البنك المركزى

ميزان الخدمات

الواردات البترولية

ارتفاع الصادرات




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