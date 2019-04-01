البنك الأهلى المصرى يحقق 10.1 مليار جنيه صافى أرباح بعد الضرائب

كتب – أحمد يعقوب

عقدت الجمعية العامة للبنك الأهلى المصرى بمقر البنك المركزى المصرى يوم الأحد الموافـق 31 مارس 2019 لإعتماد القوائم المالية للبنك للسنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2018.

وأعلن البنك الأهلى المصرى عن نتائج أعماله عن العام المالى 2017/2018 ، حيث حقق صافى أرباح بعد الضرائب قدرها 10.1 مليار جنيه في30 يونيو 2018 .

وإنطلاقاً من الدور الحيوى الذى تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية الوطنية ونظراً لإهتمام الدولة بتنمية هذا القطاع لقدرته على تحقيق تنمية إقتصادية متكاملة ومتوازنة وتوفير فرص عمل والحد من البطالة، حقق البنك نتائج متميزة فى تمويل هذا القطاع بتحقيق 34% نمواً فى إجمالى محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 44 مليار جنيه فى يونيو 2018 مقارنةً بـ 33 مليار جنيه فى العام السابق، منها 25 مليار جنيه لنحو 25 ألف عميل فى إطار تفعيل مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مقارنةً بـ 10 مليار جنيه للعام السابق لـ 11 ألف عميل وذلك بهدف تحقيق تغطية واسعة للسوق المصرى فى تمويل أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فرق متخصصة فى هذا المجال.

وفى قطاع تمويل الشركات الكبرى استمر البنك الأهلى المصرى فى دعم عملائه والاقتصاد القومى وذلك بتوفيرالإحتياجات التمويلية اللازمة للنمو الاقتصادى، حيث ارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى بـنحو 40 مليار جنيه لتصل إلى 368 مليار جنيه فى يونيو 2018 بمعدل نمو 12 %، وكما حصل البنك على المركز الأول كأفضل بنك فى السوق المصرفية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا عن القروض المشتركة التى قام بإداراتها كوكيل ومسوق للتمويل من مؤسسة بلومبرج العالمية.

وتتويجاً للجهد المبذول وللعام الخامس على التوالى حصل البنك الأهلى المصرى على شهادة التوافق مع معايير متطلبات هيئتى الفيزا وماستر كارد لتأمين بيانات بطاقات الدفع والإئتمان الإلكترونية، كما حصل البنك على جائزة أفضل بنك مصرى فى مجال تمويل التجارة والمعاملات المالية لعام 2018 وفقا لتقييم مؤسسة "Asian Banker'' العالمية، كما تصدر مؤشر مؤسسة Business News للبنوك الأكثر إرضاءاً للعملاء استناداً لحجم وتطور أعماله وإنفاقه على تكنولوجيا المعلومات عن طريق إطلاق خدمات ومنتجات جديدة والتوسع فى الصيرفة الإلكترونية و الخدمات البنكية والإنتشار الجغرافى.

وكسابقة أولى فى تاريخ الجهاز المصرفى المصرى تخطت ودائع العملاء حاجز التريليون جنيه فى ودائع العملاء فى يونيو 2018 بزيادة قدرها 153 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو نحو 18% مما يعكس ثقة العملاء فى البنك الأهلى المصرى.

وارتفع عدد ماكينات الصراف الآلى الـ ATM إلى نحو 3996 ماكينة فى يونيو 2018 بزيادة قدرها 488 ماكينة عن العام السابق ، وذلك ضمن خطة إستراتيجية لتوفير بدائل متعددة للعمليات المصرفية المختلفة، كما تم افتتاح 33 فرع جديد لتصل إجمالى شبكة الفروع إلى 446 فرع ومكتب ووحدة مصرفية منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لكافة شرائح عملاء البنك المختلفة.

وفى الديون غير المنتظمة تم إجراء تسويات لعدد 213 عميل غير منتظم بلغت مديونياتهم نحــــو 6 مليار جنيه وكذلك مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافى يسمح بمساعدتهم فى تخطى أزماتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك، وقد إنخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض لتصبح 1.8% فى يونيو 2018 مقارنةً بـ2.1% فى العام السابق.

واستثماراً لثقة مؤسسات التمويل الدولية فى قدرات البنك الأهلى المصرى، نجح البنك خلال العام فى إبرام العديد من إتفاقيات التمويل مع عدة مؤسسات تمويل خارجية فاقت المليار دولار أمريكى لإعادة إقراضها لتمويل المشروعات المحلية المتنوعة.

ولاستيعاب توسعات البنك وخلق كوادر مستقبلية إضافة إلى إتاحة فرص عمل جديدة، تم تعيين نحو 1622 موظف خلال العام المالى 2017/2018 تتنوع مهاراتهم ما بين خريجى الجامعات وذوى الخبرة وذلك لمواكبة خطة الإنتشار والتوسع فى شبكة الفروع، ويقوم البنك بتأهيل وتطوير كوادره منذ اللحظة الأولى لإنضمامهم لفريق عمل البنك من خلال الدورات التدريبية المتخصصة.

وإيماناً بأهمية المسئولية المجتمعية، والتى تؤثر بصورة مباشرة فى تلبية جانب من إحتياجات المواطن المصرى الصحية والتعليمية والمعيشية، تركزت سياسة البنك فى دعم ثلاثة محاور رئيسية وهى القطاع الصحى وقطاع التعليم ومجال تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر حيث بلغ إجمالى تبرعات البنك الأهلى المصرى خلال العام المالى 2017/2018 نحو 881 مليون جنيه.

وتم تحقيق نتائج الأعمال على خلفية التطوير المستمر لخدمات ومنتجات البنك بدعم من فريق تكنولوجيا المعلومات والعمليات ومركزية الخدمات المصرفية بالبنك لتكون أكثر كفاءة مع التوسع فى الفروع، كما كانت لجودة أعمال فرق عمل الفروع الأثر الأكبر فى تقديم الخدمات وفتح حسابات جديدة لنحو 2 مليون عميل فى اطار الشمول المالى للعام المالى 2017/ 2018.