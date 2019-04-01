البحوث الإسلامية: نفذنا 987قافلة توعوية ولجان الفتوى أجابت على 186ألف سؤال

كتب لؤى على

كشف مجمع البحوث الإسلامية في تقريره ربع السنوي للعام الجاري عن تنفيذ الكثير من الأنشطة والفعاليات التوعوية، من خلال التواصل المباشر والإلكتروني مع المواطنين بمشاركة وعاظ الأزهر من مختلف محافظات الجمهورية، حيث أسفرت تلك الفعاليات عن تنظيم نحو 987 قافلة توعوية استهدفت جميع محافظات ومدن وقرى الجمهورية، وركزت بشكل أكبر على المناطق الأكثر احتياجًا، كالعشوائيات والمناطق الحدودية والنائية لنشر القيم الأخلاقية والمجتمعية، وتقديم حلول واقعية للمشكلات التي يعاني منها المجتمع ومنها: التفكك الأسري وانتشار ظاهرة الطلاق والتنمر بين الأطفال، بالإضافة إلى التحذير من مخاطر المفاهيم المغلوطة التي تروج لها جماعات العنف والتطرف، فضلا عن تشجيع الناس على الإخلاص في العمل وبذل المزيد من أجل زيادة الإنتاج.

على نفس المستوى وفي إطار التنوع في طرق التواصل مع الجماهير في أماكن تواجدهم المختلفة، عقد وعاظ الأزهر الشريف خلال الربع الأول من عام 2019م نحو (2993) مقهى ثقافي لمواجهة الأفكار المتطرفة والدخيلة على المجتمع.

كما نظم المجمع 12 حملة توعوية موافقة للأحداث المتطورة في المجتمع لعلاج بعض الظواهر والمشكلات المجتمعية المتجددة، حيث تنوعت تلك الحملات التي نفذ من خلالها وعاظ الأزهر الشريف نحو (151661) لقاء، ما بين حملات لمواجهة خطر المخدرات، وأخرى للتوعية بحق الشهيد، فضلًا عن القضايا التي تمثل أهمية قصوى في مسيرة التنمية ومنها حملة "التوعية بترشيد استهلاك المياه"، حيث تم تنفيذ لقاءات تلك الحملات في: المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز الشباب والمصالح الحكومية وأقسام الشرطة وقطاعات الأمن المركزي، بالإضافة إلى لقاءات بعض العائلات ودور الرعاية الاجتماعية.

وفيما يتعلق بالندوات التثقيفية أكد التقرير، أن المجمع قام بتنظيم (6239) ندوة ثقافية في معسكرات الأمن المركزي وأقسام الشرطة والسجون، ومراكز الشباب، ودور الثقافة، حيث تناولت تلك الندوات التي عُقدت بحضور فئات متنوعة من المجتمع، العديد من الموضوعات المهمة مثل: الحفاظ على الوطن ومقدراته، وفضل التضحية في سبيله، وشرف الجندية وأهميتها، وأهمية القيم الأخلاقية والإنسانية في حياة الناس، ودعم مبادرات التعايش المشترك، والتركيز على المشتركات الإنسانية وبيان أثرها في التعايش السلمي بين الناس.

وأوضح التقرير، أن لجان الفتوى الرئيسة والفرعية المنتشرة على مستوى الجمهورية استقبلت نحو (186253) سؤالًا في الموضوعات المختلفة التي يحتاج إليها الناس كالمعاملات والأحوال الشخصية والعبادات، كما استقبل الموقع الإلكتروني الرسمي للمجمع لعدد من الأسئلة الإلكترونية التي بلغت نحو (11197) فتوى تمت الإجابة عليها إلكترونيًا.

وفى مجال التدريب والتأهيل المستمر للوعاظ، نظم المجمع (19) دورة تدريبية تأهيلية للوعاظ والواعظات والباحثين في المجالات العلمية المختلفة مثل: العقيدة والتيارات الفكرية، والفقه وأصوله، والقواعد الفقهية، وفقه المعاملات، والأحوال الشخصية، وقضايا فقهية معاصرة، والفقه الطبي، والمواريث بالإضافة إلى الموضوعات العامة وبيان معالم منهج الأزهرالشريف، بالإضافة إلى تنظيم (4) ورش عمل لتدريب الوعاظ بعنوان "الوفاق الأسري وأثره على قوة المجتمع" لأعضاء وأمناء لجان الفتوى على مستوى الجمهورية لتأهيلهم على التعامل مع المشكلات الأسرية الواردة إلى الوحدة.

وفي إطار اهتمام المجمع بالطلاب الوافدين والأنشطة الثقافية التي ينظمها لهم، عقد المجمع مراجعة ليلة الامتحان" للطلاب الوافدين قبل انتهاء الفصل الدراسي الأول، بمشاركة أساتذة تلك المواد من جامعة الأزهر، كما بدأ تنظيم محاضرات تقوية للطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأشار التقرير إلى أنه في إطار الدور العالمي للأزهر الشريف وتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب انتهى مجمع البحوث الإسلامية من الاختبارات التحريرية والشفوية، والمقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الابتعاث الخارجي لدول العالم خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي، وذلك لاختيار أفضل الكوادر سواء على مستوى الأداء العلمي، والمظهر الخارجي.

على نفس الصعيد ولمواصلة دوره المهم في نشر الثقافة المعرفية شارك المجمع في معرضي القاهرة والإسكندرية الدوليين للكتاب من خلال إتاحة إصداراته العلمية التي تتجاوز مائة عنوان في قضايا فكرية مهمة ومنها: الخلافة، والحاكمية، والجهاد، ودار الإسلام ودار الحرب، بالإضافة إلى الإصدارات الأخرى التي تناقش العديد من المشكلات والظواهر المجتمعية المنتشرة بين الناس كالتفكك الأسرى وأثاره الاجتماعية، العنف المدرسي، المسئولية الأسرية، التغيرات المعاصرة وأثرها في العلاقات الاجتماعية والأسرة، فضلًا عن الإصدارات التي ترسخ لقضية المواطنة في عقول وأذهان الناس، وبيان أهمية وضرورة العيش المشترك بين الجميع، وذلك بالإضافة إلى توزيع (15747) عدد من مجلة الأزهر على عدد من مؤسسات وهيئات الدولة المختلفة.