"الأوقاف": لا صحة لتسريح المؤذنين ومقيمى الشعائر بعد تعميم الآذان الموحد

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بتسريح وزارة الأوقاف المؤذنين ومُقيمى الشعائر بعد تعميم تجربة الآذان الموحد على كل المساجد خاصة بعد نجاحها فى 100 مسجد بالقاهرة.

وتواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لن يتم الاستغناء عن مُقيمى الشعائر والمؤذنين بعد تعميم تجربة الآذان الموحد على كل المساجد، مُشددةً على تمسك الوزارة بكافة العاملين بها وعدم المساس بحقوقهم، وأن كل ما يثار فى هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف نشر البلبلة وإثارة غضب العاملين بالوزارة.