الأوقاف تعلن قبول 90 موظفا فى بعثة الحج على نفقتهم الخاصة

كتب إسماعيل رفعت

أعلنت وزارة الأوقاف قبول 90 موظفا ممن تنطبق عليهم شروط الحج على نفقتهم الخاصة من العاملين بوزارة الأوقاف ، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وهيئة الأوقاف المصرية ومستشفى الدعاة.

وطالبتهم الوزارة بسرعة التوجه إلى وزارة الأوقاف لأخذ خطاب إلى وزارة التضامن الاجتماعى لدفع المبلغ، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 2 / 4 / 2019م لحين انتهاء التأشيرات المحددة، علما بأن عدد المتقدمين (113) والأماكن المتاحة (90) والأولوية لأسبقية الدفع لحين انتهاء عدد التأشيرات المحددة ومن لم يحضر خلال أسبوع على الأكثر من تاريخه سيعد منسحبا من التقدم , مع ضرورة إحضار ما يأتى:-

جواز سفر صالح لمدة عام، صورتين ضوئيتين منه.

12 صورة شخصية 4×6 خلفية بيضاء واضحة المعالم.

شهادة صحية للتطعيم ضد الحمى الشوكية واللقاح الرباعي "acyw 13"والأمراض الأخرى.

صورة بطاقة الرقم القومي.

صحيفة الحالة الجنائية حديثة .

بيان حالة حديث معتمد من مدير المديرية التابع لها.

سداد مبلغ قدره سبعون ألف جنيه.