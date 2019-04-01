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الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

الإثنين، 01 أبريل 2019 09:47 ص
الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب
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كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه متوقع من اليوم تحسن نسبى فى حالة الجو، حيث يشهد اليوم ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة، بمعدل درجة واحدة على كافة الأنحاء، ويهدأ نشاط الرياح على محافظات الوجه البحرى والقاهرة، وتنشط نسبيا على الواحل الشمالية ومناطق من سيناء وشمال الصعيد مع استمرار اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأضاف مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن بداية من اليوم الإثنين يبدأ ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة حتى نهاية الإسبوع، ومتوقع من يوم غدا الثلاثاء أن تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، بينما تعاود الشبورة مرة أخرى فى الظهور من الصباح .

وكشف مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه مع يوم الأربعاء تنعدم فرص سقوط الأمطار على كافة الأنحاء، وتواصل الشبورة المائية فى الظهور على الطرق فى الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح.

وناشد مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بعدم تخفيف الملابس، واستمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة نظرا لبرودة الأجواء ليلا ، قائلا:"مازلنا ننصح المواطنين بعدم تخفيف الملابس خاصة أثناء التواجد خارج المنزل وساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح ".

 

 

 


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