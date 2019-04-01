اعرف نتيجة القرعة الإلكترونية لحجاج الجمعيات الأهلية

كتب ــ مدحت وهبة

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، سفر أول أفواج حج الجمعيات الأهلية اعتبارا من 23 يوليو المقبل، ﻭأن الحجاج الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية هذا العام سيقومون بدفع رسوم رحلة الحج اعتبارا من غد الثلاثاء ولمدة أسبوع من خلال البنوك الحكومية "مصر، الأهلى، والقاهرة" وكذلك من خلال مكاتب البريد، للعمل على راحة الحجاج فى سداد الرسوم فى أى أماكن قريبة منهم ﻭمن يتعذر فى السداد فى الفتزة المحددة يتم اختيار أسماء بديلة من قائمة الاحتياطى.

وأضافت وزيرة التضامن خلال فعاليات إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم الحج 1440هـ/ 2019 م أن الوزارة تحرص على تقديم خدمات جيدة للحجاج كل عام، وتقدمت بالشكر لوزارة الداخلية ووزارة الطيران على التنسيق من أجل راحة الحجاج، كما تم التنسيق مع وزارة الصحة من أجل تخصيص عيادة طبية بكل فندق لحجاج الجمعيات الأهلية لرعاية الحجاج طوال فترة الحج خاصة كبار السن منهم .

ولمعرفة نتيجة حج الجمعيات الأهلية يمكن الدخول عبر الروابط التالية:-

Moss.gov.eg

Hij.moi.gov.eg