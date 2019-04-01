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اعترافات الموظف الحرامى:"استخدمت مفتاح مصطنع ودخلت الشركة بعد انتهاء العمل وسرقت الخزنة"

الإثنين، 01 أبريل 2019 12:00 ص
اعترافات الموظف الحرامى:"استخدمت مفتاح مصطنع ودخلت الشركة بعد انتهاء العمل وسرقت الخزنة" سرقة خزنة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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"استخدمت مفتاح مصطنع وانتظرت حتى انصرف الموظفين ثم دخلت الشركة وسرقت مبلغ مالى من الخزينة الخاصة بصاحبها"، .. بهذه الكلمات اعترف موظف فى تحقيقات النيابة العامة، بعد القبض عليه لاتهامه بسرقة مبالغ من داخل خزينة الشركة عمله الكائنة بمنطقة النزهة فى القاهرة.

 

وأوضح المتهم بأنه رصد مكان احتفاظ صاحب الشركة بالأموال وقرر سرقتها بعد مغافلته والموظفين، مشيرا إلى أنه يعمل بالشركة منذ فترة، وقرر سرقة الأموال من خزينتها، وإنفاق الأموال على نزواته الشخصية، ولتنفيذ المخطط استولى على مفتاح الخزينة الأصلى وصنع منه نسخة ثم أعاده إلى مكانه وحدد الموعد المناسب للسرقة وهو عقب انتهاء مواعيد العمل وانصرافه مع زملائه.

 

وفى يوم الواقعة عاد الموظف إلى الشركة ودخلها بالمفاتيح المصطنعة ثم صعد إلى مكتب صاحبها وفتح الخزنة، واستولى على ما بها من مبالغ وانصرف، وفى اليوم التالى ذهب للعمل ووجد رجال المباحث يعاينون مسرح الجريمة فتظاهر بأنه لا يعلم شيئا لكن التقنيات الحديثة وتفريغ كاميرات المراقبة فى مكان الحادث، كشفته حيث تبين لرجال المباحث أنه اللص فألقوا القبض عليه واعترف عن مكان إخفاء المبالغ التى سرقها.

 

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة النزهة ، بلاغا من "صاحب مكتب محاسبة" أكد فيه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ منها، وأسفرت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة موظف حسابات بذات الشركة 24 سنة ومقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية.

 

عقب تقنين الإجراءات داهمت قوة المتهم وألقت القبض عليه وبمواجهته أقر بارتكاب الوقعة ، وأضاف بأنه نظراً لعمله بالشركة وعلمه باحتفاظ مالكها بمبالغ كبيرة داخلها تمكن من مغافلته، والاستيلاء على مفتاح الشركة، وعقب انصراف جميع العاملين كسر الخزينة وسرق المبلغ وفر هارباً.

وبإرشاده ضبط رجال المباحث جزء من المبلغ المتسولى عليه فيما أقر المتهم بإنفاق الجزء الباقى فى شراء متطلباته الشخصية.

 


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