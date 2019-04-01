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استمرار إغلاق بوغاز رشيد وميناء الصيد بالبحيرة بسبب سوء حالة الطقس

الإثنين، 01 أبريل 2019 01:16 م
استمرار إغلاق بوغاز رشيد وميناء الصيد بالبحيرة بسبب سوء حالة الطقس اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة
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شهدت محافظة البحيرة، حالة من الطقس السيئ وهطول أمطار كثيفة على عدد من مدن ومراكز المحافظة، وذلك لليوم الثالث على التوالى.

 

وأدىت سوء حالة الطقس، إلى استمرار توقف حركة الصيد والملاحة، وإغلاق بوغاز رشيد وميناء الصيد بمنطقة المعدية، وذلك لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

 

من جانبه وجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، الأجهزة التنفيذية بتكثيف جهودها لمواجهة آثار سوء حالة الطقس، وتشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية لمواجهة أى أحداث طارئة.

 

فيما شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكثفة على المعديات النيلية لمواجهة مخالفات شروط الترخيص، ومنع قيام الرحلات البحرية مع استمرار سوء حالة الطقس.


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