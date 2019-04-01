ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات

كتب- هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.34% رابحا عدد 35.26 نقطة ليغلق عند مستوى 2670.12 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 33.9 مليون سهم محققة ما قيمته 86.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 867 صفقة لـ28 سهما، وارتفع 18 سهما، فيما انخفض 5 أسهم، واستقر 5 أسهم.

وارتفعت 5 قطاعات على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 1.76%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.60%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.41%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.08%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.19%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 8.78%، ثم شركة دار التكافل بنسبة 3.05%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة الصقر الوطنية للتأمين بنسبة 9.73%، ثم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.78%.