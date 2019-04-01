اختيار "هانى عازر "رئيسا شرفيا لمؤسسة"مصر تستطيع" ويعقوب رئيسا لمؤتمراتها

كتب محمود راغب

في إطار تنفيذ النتائج الخاصة بسلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" التي تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا مع مجلس أمناء مؤسسة "مصر تستطيع"، بحضور الدكتور المهندس هاني عازر، لبحث الاستعدادات النهائية لإطلاق المؤسسة رسميا.

وخلال الاجتماع، أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عن اختيار الدكتور المهندس هاني عازر رئيسا شرفيا مدى الحياة لمؤسسة "مصر تستطيع"، والدكتور مجدي يعقوب رئيسا شرفيا مدى الحياة لمؤتمرات "مصر تستطيع"، مشيرة إلى أنه سيتم تنظيم مؤتمر صحفي لإطلاق "مؤسسة مصر تستطيع"، الأحد المقبل الموافق 7 أبريل، كأحد نتائج مؤتمرات "مصر تستطيع".

وأكدت وزيرة الهجرة أن هدف المؤسسة أن تكون بمثابة همزة الوصل بين العلماء والخبراء المصريين بالخارج ووطنهم الأم، وإنشاء كيان مصري داخلي لهم يتم من خلاله تسجيل بياناتهم ومعرفة المزيد عن خبراتهم وأبحاثهم ومساهماتهم في المجتمعات التي يعيشون بها، فضلا عن التواصل بين العلماء والخبراء المصريين بينهم وبعض بالخارج لتعميق دور المصريين بالخارج العلمي والبحثي في العالم.

وأضافت الوزيرة أنه تم الانتهاء من إجراءات تأسيس مؤسسة "مصر تستطيع" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتشكيل مجلس أمنائها من الداخل ومجلس الخبراء من أبنائنا بالخارج وممثلي الوزارات المعنية.

يذكر أن مؤسسة "مصر تستطيع" تتشكل من مجلس الخبراء برئاسة وزيرة الهجرة، ويضم في تشكيله العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مجلس أمناء يتضمن كل من: الدكتور هاني الناظر رئيسًا لمجلس الأمناء، أحمد فايق الأمين العام، مها سالم الأمين العام المساعد وأمين الصندوق، الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور شريف صدقي رئيس لجامعة زويل، والدكتور شرين عباس حلمي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية، والدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية.