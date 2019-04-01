إصابة 20 تلميذا بمغص معوى وقئ آثر تناولهم مثلجات ببنى سويف

بنى سويف - أيمن لطفى

استقبل مستشفى بنى سويف النموذجى "العام سابقا" 20 تلميذا من مدرسة كوم الرمل الإبتدائية بمركز أهناسيا غرب المحافظة، مصابين بمغص معوى وقئ.

وتم إخطار اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بنى سويف بالواقعة، وكلف إدارة البحث الجنائى بالانتقال ومتابعة الموقف والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

كما اطمأن المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، من الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة على الحالة الصحية لـ 20 تلميذا بمدرسة كوم الرمل مجلس قروى العووانة بمركز أهناسيا، لإصابتهم بمغص معوى وإسهال وقئ ، وذلك إثر تناولهم مثلجات ( لوليتا أو مصاصات الفاكهة المثلجة) من سيارات بيع متنقلة قبل دخولهم للمدرسة وبداية اليوم الدراسى، وفور الشكوى من التلاميذ تم نقلهم لمستشفى بنى سويف النموذجى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

واستفسر المحافظ عن الوضع الصحى للتلاميذ، حيث أكد وكيل الوزارة على أن جميع الحالات تلقت كافة أوجه الرعاية الطبية، وأن الحالة الصحية لهم مستقرة، وسوف تخرج اليوم بعد الإنتهاء من كافة الإجراءات الوقائية، وتم التعامل معها على أنها "اشتباه فى تسمم غذائي" مما استلزم إجراء فحوصات وعمل تحاليل شاملة، من خلال أخذ عينات من متحصلات المعدة للتلاميذ المصابين، وذلك لزيادة الاطمئنان على التلاميذ، مؤكدا على أنه ثبت بعد الفحوصات الأولية أن الحالات عبارة عن تلبك معوى وليس تسمم غذائى بسبب تناول مثلجات من عربة بيع خارج المدرسة.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات الرقابة التموينية بالتنسيق مع التربية والتعليم والصحة والوحدات المحلية بمحيط المدارس فى فترات الصباح قبل دخول التلاميذ المدرسة، وفى المساء أثناء خروج التلاميذ بعد انتهاء اليوم الدراسى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية من تحفيظ وتحرير المحاضر ضد المخالفين، ومنع وقوف الباعة الجائلين أو عربات البيع المتنقلة غير المرخصة أمام المدراس ومراجعة كافة السلع الغذائية التى قد يتناولها أبناؤنا التلاميذ

وطالب المحافظ بتكثيف برامج التوعية بالإذاعة المدرسية لرفع وعى التلاميذ بعدم شراء الأغذية من أمام المدارس، وأنها تضر بهم.

وقالت سهام يوسف وكيل مديرية التربية والتعليم، أنه يجرى متابعة الوضع بالمدرسة محل الواقعة، واتخاذ كافة التدابير الممكنة، مؤكدة على أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ سيتم التعاون مع الوحدات المحلية لمنع وقوف الباعة الجائلين أو عربات بيع الأغذية غير المرخصة، لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.

ومن جانبه أفاد يحى ياسين رئيس مدينة أهناسيا أنه تم التحفظ على عربة بيع المثلجات التى تسببت فى الواقعة، حيث أن هذا اليوم لا توجد تغذية مدرسية بمدارس اهناسيا، وبعد أخذ التحاليل والفحوصات اللازمة تأكد أن السبب تناول بعض التلاميذ لهذه المثلجات "حسب تأكيدات مديرية الصحة".