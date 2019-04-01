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إصابة فتاة بتهتك للطحال والبنكرياس أثناء محاولة سرقتها بالشرقية

الإثنين، 01 أبريل 2019 12:50 م
إصابة فتاة بتهتك للطحال والبنكرياس أثناء محاولة سرقتها بالشرقية اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية
الشرقية – فتحية الديب
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أصيبت فتاة، في منتصف العقد الثالث من عمرها، بتهتك في الطحال والبنكرياس، بعدما تعرضت لمحاولة فاشلة لسرقتها من قبل مجهولين يستقلون دراجة بخارية بدائرة مركز ابو كبير بالشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى "أبو كبير" المركزي، بوصول "داليا جمال محمد أبو عافية" 24 سنة، مُقيمة بدائرة مركز أبو كبير، تُعاني من فقدان فى الوعى جراء حادث تصادم بدارجة بخارية، حيث تبين إصابة الفتاة بصدمة في المخ ونزيف داخلي بالبطن، وبمناظرتها تبين تهتك الطحال والبنكرياس، فيما تم استئصال "الطحال" ورتق "البنكرياس".

وتوصلت التحريات إلى أن الفتاة كانت في زيارة إلى والدتها بدائرة مركز أبو كبير، قبل أن تتعرض لمحاولة سرقة من قبل مجهولين يستقلون دراجة بخارية، لكنهما حال سرقتها سقطت الدراجة فوقها فأحدثت إصابتها، فيما تم ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6183 جُنح أبو كبير لسنة 2019، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


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