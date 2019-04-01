إحباط تهريب 144 ألف لتر مواد بترولية مدعمة للسوق السوداء

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (123) قضية تموينية متنوعة أبرزها ضبط مالك مضرب لتعبئة الأرز - بدائرة قسم شرطة قطور (بمحافظة الغربية) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية (أرز أبيض) معبأة داخل عبوات مدون عليها (إستيراد إحدى الدول الأجنبية – إنتاج ديسمبر 2018 – صلاحية 3 سنوات ) وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة مدون عليها (علامة تجارية وهمية - إنتاج مارس 2019 ) ومد فترة الصلاحية خلافاً للحقيقة.. تم ضبط كمية قدرها (24,500 طن أرز أبيض) بالإضافة إلى كميات كبيرة من العبوات الفارغة مدون عليها إستيراد إحدى الدول الأجنبية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط مالك ثلاجة غير مرخصة لحفظ الأسماك - كائنة بدائرة مركز شرطة حوش عيسى (بمحافظة البحيرة) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من الأسماك المملحة والمدخنة قدرها (5,200 طن ) أسماك "رنجة – سردين" معبأة داخل عبوات تحمل علامات تجارية وهمية ، جميعها غير صالحة للإستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الطبية المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط مالك مصنع غير مرخص لإنتاج السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق (بمحافظة الشرقية) لإنتاجه وتصنيعه كميات كبيرة من السلع الغذائية (الجبن) مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر، وتعبئتها داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الصلاحية والإنتاج.. تم ضبط كميات قدرها (5 طن مستلزمات إنتاج "لبن – زبد – ملح طعام " ، 2 طن "جبن أبيض – جبن رومى" منتج نهائى .. تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم ضبط المدير المسئول عن مطحن "بن" غير مرخص بدائرة قسم شرطة المقطم (بمحافظة القاهرة) لإنتاجه وتعبئته كميات من "البن" المغشوش.. مستخدماً خامات مجهولة المصدر ، وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها إسم وعلامات تجارية مقلدة لكبرى الشركات، تم ضبط كميات قدرها (4,500 طن مستلزمات إنتاج – 20,300 ألف عبوة فارغة مدون عليها الإسم والعلامة المشار إليها معدة للتعبئة) .. تمهيداً لطرحها للبيع بالسوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط (16) قضية إسطوانات بوتاجاز، ضبط خلالها (1530 إسطوانة بوتاجاز) وضبط (4) قضايا مواد بترولية ، ضبط خلالها (144850 لتر "سولار - بنزين")، وضبط (11) قضية دقيق مدعم وأقماح .. ضبط خلالها (27.550 طن دقيق).

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط (247) قضية فى مجال مخالفات المخابز، وضبط (12) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية .. ضبط خلالها (2.870 طن سكر – 2061 عبوة زيت طعام)، وضبط (7) قضايا فى مجال الإستيلاء على الدعم ، ومقررات الصرف التموينية، وضبط (54) قضية فى مجال الغش الغذائى .. ضبط خلالها (41.106 طن مواد غذائية متنوعة– 22005 عبوة "عصائر، جبن، سناكس"، وضبط (22) قضية فى مجال الغش التجارى.. ضبط خلالها (3 طن "أسمنت"- 3877 قطعة "ملابس، احذية، أدوات تصنيع"، وضبط (633) قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص).

ونجحت شرطة التموين في ضبط (44) قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها .. ضبط خلالها (1.387 طن لحوم – 5.950 طن أسماك) وضبط (24) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.. ضبط خلالها (435 عبوة سجائر) وضبط (5) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة ، والزراعية.. ضبط خلالها (واحد طن أعلاف– 189 عبوة مبيدات) وضبط (3) قضية فى مجال السلع مجهولة المصدر ضبط خلالها (24.500 طن أرز".