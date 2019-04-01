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الإثنين، 01 أبريل 2019 04:57 م
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أ ش أ: إسرائيل تعلن توسيع منطقة الصيد للفلسطينيين فى غزة بعد وساطة مصرية

الإثنين، 01 أبريل 2019 04:14 م
أ ش أ: إسرائيل تعلن توسيع منطقة الصيد للفلسطينيين فى غزة بعد وساطة مصرية قوارب الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ
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أعلن الجيش الإسرائيلى أنه سيسمح بتوسيع منطقة الصيد للصيادين الفلسطينيين فى غزة من 22 كيلومترا " 12 ميلاً بحرياً" إلى 28 كيلومترا " 15 ميلاً بحرياً.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية - التى بثت النبـأ اليوم الإثنين أنه لم يتم توسيع منطقة الصيد فى غزة إلى هذا الحد منذ "الانتفاضة " الثانية.
وكان الجيش الإسرائيلى قد سمح فى الماضى بالصيد لمسافة 6 أميال وأحيانا 9 أميان ..وفى أحيان قليلة 12 ميلاً، فيما لم يسبق أن وافق على الصيد حتى هذه المسافة منذ عام" 2002".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هذه الخطوة تأتى فى إطار تفاهمات بين الفصائل الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، تم التوصل إليها عبر وساطة مصرية.
ومن جانبها ، انتقدت أوساط سياسية وأمنية فى إسرائيل الخطوة التى أقدمت عليها الحكومة.. بحجة أن "حماس " قد تستغل مثل هذه المساحة للتهريب.

 

 


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