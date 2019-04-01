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أوكرانيا تعلن جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية لعدم اكتمال النصاب

الإثنين، 01 أبريل 2019 11:32 ص
أوكرانيا تعلن جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية لعدم اكتمال النصاب الانتخابات فى أوكرانيا
كتب محمد جمال ووكالات
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أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات الأوكرانية تاتيانا سليباتشوك، اليوم الاثنين عن إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، مشيرة إلى أن مهمة اللجنة تمكن في التحضير لها في وقت قصير، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وقالت سليباتشوك: "يبدو واضحا، أن جولة ثانية ستجرى، والمهمة الأساسية أمام لجنة الانتخابات تكمن فى وقت قصير، لأن الوقت بين التحديد النهائي للنتائج وتوقيع لجنة الانتخابات المركزية على بروتوكول الأصوات، يوم 21 أبريل".

وأشارت إلى أن لجنة الانتخابات المركزية ستساعد لجان الانتخابات المحلية على معالجة البروتوكولات فى أقرب وقت ممكن.

ومن الجدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية جرت في أوكرانيا، أمس الأحد ،ووفقا للجنة الانتخابات فلم يحصل أى من المرشحين العدد اللازم من الأصوات للفوز في الجولة الأولى.

وذكرت اللجنة بعد معالجة 60.28% من الأصوات أن الممثل الكوميدي فلاديمير زيلينسكى يتصدر في الجولة الأولى بنتيجة 30.36% من الأصوات ويتبعه الرئيس الحالي بيوتر بوروشينكو — 16.40% من الأصوات ،وأيد رئيسة المعارضة يوليا تيموشينكو 13.08% من الناخبين.


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