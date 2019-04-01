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أمسية شعرية في ختام مؤتمر اليوم الواحد لأدباء جنوب سيناء‎

الإثنين، 01 أبريل 2019 12:47 ص
أمسية شعرية في ختام مؤتمر اليوم الواحد لأدباء جنوب سيناء‎ جانب من الأمسية
جنوب سيناء- فايزة مرسال
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أقيمت مساء أمس  الأحد، أمسية شعرية لشعراء جنوب سيناء وبعض الموهوبين من طلاب الجامعات والمدارس والمعاهد بجنوب سيناء أدارها الشاعر رأفت يوسف.

جاء ذلك ضمن فعاليات مؤتمر اليوم الواحد لأدباء جنوب سيناء بعنوان (المواهب الأدبية الشابة كنوز على أرض سيناء)، بالمسرح الشتوي لقصر ثقافة طور سيناء، وبحضور الدكتور نصر الدين خضري أحمد، رئيس المؤتمر والدكتور أحمد بدير، أمين عام المؤتمر والدكتور علي عبد الظاهر والشاعر سلام مدخل سليمان والشاعر فؤاد محمد.

ونص المؤتمر على عدد من التوصيات منها تقديم نسخ من كتاب الأبحاث للقيادة السياسية بالمحافظة والمسؤلين التنفيذيين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف والشباب والرياضة ؛ لتفعيل ما ورد في الكتاب من توصيات ونتائج خاصة بالأبحاث ونشر ثقافة الإبداع وتعزيز الاتجاهات الايجابية نحو الاختراع بالمدارس الحكومية، تتجه نحو ( التعرف على الخصال النفسية للأطفال وسلوك وأنشطة الإبداع ) من مختلف وسائل الإعلام

وضمت التوصيات تشكيل لجنة خبراء لوضع معايير لاكتشاف وتنمية كافة المواهب ووضع معايير علمية لاختيار معلمي الموهوبين والمتفوقين وإنشاء قاعدة بيانات للموهوبين داخل فرع ثقافة جنوب سيناء في جميع المجالات الأكاديمية وغير الأكاديمية وإقامة ورش عمل في جميع بيوت الثقافة بالمحافظة بصفة دورية تشمل كافة المراحل العمرية.

يرعى المؤتمر الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء. وإشراف رحاب الشيخ مدير إدارة الشؤون الثقافية، وإشراف عام أحمد إسماعيل فريج مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء.

من ناحية أخرى استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مساء اليوم الفنان والمخرج مازن الغرباوى رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى وناقشا اللمسات النهائة لافتتاح المهرجان غدا بقصر ثقافة شرم الشيخ

 

 


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