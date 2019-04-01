أمريكا تسلم فيتنام 6 زوارق دورية مع تنامى علاقات الأمن بين البلدين

رويترز

قالت السفارة الامريكية فى هانوى اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة سلمت ستة زوارق دورية قيمتها 12 مليون دولار لخفر السواحل الفيتنامي، وذلك فى ظل دفء العلاقات بين العدوين السابقين.

وستضاف هذه الزوارق إلى 12 زورقا آخر للدورية من طراز ميتال شارك وزورق سريع قدمتهم الولايات المتحدة إلى فيتنام خلال العامين الماضيين.

وقالت السفارة فى بيان "تسليم زوارق الدورية هذه يمثل تعزيزا للتعاون بين الولايات المتحدة وفيتنام فى مجالات إنفاذ القانون البحرى والبحث والإنقاذ البحرى وعمليات المساعدة الإنسانية البحرية داخل المياه الإقليمية فى فيتنام والمنطقة الاقتصادية الخالصة".

ومنذ خروجها من عقود العزلة الدبلوماسية فى أوائل التسعينيات، تحرص فيتنام على تحسين العلاقات مع القوى الكبرى ودول المنطقة لتحقيق التوازن مع علاقاتها الشائكة تاريخيا مع جارتها العملاقة الصين التى تتشابك مطالبها بالسيادة على بحر الصين الجنوبى مع مطالبات فيتنامية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية فى فيتنام أن سفينة تابعة لخفر السواحل الهندى رست فى ميناء بمدينة دانانج بوسط البلاد اليوم الاثنين فى زيارة تستغرق أربعة أيام، وذلك فى إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.

وتطالب الصين بالسيادة على 90 فى المئة من بحر الصين الجنوبى الغنى بالطاقة، لكن بروناى وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام تطالب أيضا بالسيادة على أجزاء من البحر الذى تمر عبره تجارة تبلغ قيمتها حوالى ثلاثة تريليونات دولار سنويا.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب استغل اجتماعا مع مسؤولين فيتناميين لعرض تصدير أسلحة أمريكية، وذلك قبل قمة هانوى التى عقدها مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى فبراير.