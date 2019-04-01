ألمانيا تسمح للبريطانيين بالبقاء فى أراضيها مع احتمال فشل مفاوضات البريكست

رويترز

ذكرت صحيفة سود دويتشه تسايتونج، إن ألمانيا تعتزم السماح للمواطنين البريطانيين وأسرهم الذين يعيشون فى البلاد، بالبقاء فيها، حتى إذا انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق.

كان من شأن اتفاق خروج جرى التفاوض عليه بين لندن والاتحاد الأوروبى، السماح لمئة ألف بريطانى يعيشون حاليا فى ألمانيا بالبقاء بعد فقد وضعهم كمواطنى دولة عضو بالاتحاد الأوروبى.