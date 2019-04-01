ألمانيا تسمح للبريطانيين بالبقاء فى أراضيها مع احتمال فشل مفاوضات البريكست

ذكرت صحيفة سود دويتشه تسايتونج، إن ألمانيا تعتزم السماح للمواطنين البريطانيين وأسرهم الذين يعيشون فى البلاد، بالبقاء فيها، حتى إذا انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق.
كان من شأن اتفاق خروج جرى التفاوض عليه بين لندن والاتحاد الأوروبى، السماح لمئة ألف بريطانى يعيشون حاليا فى ألمانيا بالبقاء بعد فقد وضعهم كمواطنى دولة عضو بالاتحاد الأوروبى.
ولكن دول الاتحاد الأوروبي تصعد استعدادها للتكيف مع الوضع فى حالة عدم التوصل لاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى، بعدما رفض البرلمان البريطانى اتفاق الانسحاب للمرة الثالثة.
ونقلت الصحيفة،عن وثيقة أرسلتها حكومة برلين للولايات الاتحادية بألمانيا قولها إنه سيتم السماح للمواطنين البريطانيين وأسرهم بالبقاء حتى دون التوصل لاتفاق، على الرغم من أنه سيتعين عليهم التقدم بطلب للحصول على تصريح جديد.
وأضافت الصحيفة أن الوثيقة أوضحت أيضا أنه لم يتم اتخاذ قرار على المستوى الأوروبي بهذا الشأن.
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