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أطباء مستشفى خاص: طبيب المحلة المزيف أجرى عدة عمليات بالمستشفى

الإثنين، 01 أبريل 2019 04:19 م
أطباء مستشفى خاص: طبيب المحلة المزيف أجرى عدة عمليات بالمستشفى الطبيب المزيف
الغربية – مصطفى عادل
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كشفت تحقيقات النيابة العامة، التي يجريها مصطفى مدحت وكيل نيابة مركز المحلة، تحت إشراف خالد عابدين رئيس النيابة، عن تفاصيل جديدة فى قضية الطبيب المزيف، ويدعى "مصطفى الرفاعي فتوح" 40 سنة، حاصل على ثانوية عامة، والذي انتحل صفة طبيب واجرى عمليات جراحية لعدد من المرضي داخل مستشفيات أبو العزم، والرواد والصفوة أبوزيد والربيع.
 
 
واستمعت النيابة، لأقوال طبيب التخدير وطاقم التمريض بمستشفى أبو العزم، عما إذا كان المتهم قد أجرى عمليات جراحية داخل المستشفى من عدمه، وأكد طبيب التخدير وطاقم التمريض عن قيام المتهم بإجراء العديد من العمليات داخل المستشفى.
 
 
كانت النيابة العامة، قد طلبت كشف بأسماء المرضي والحالات التي تم إجراء عمليات لها على يد الطبيب المزيف داخل المستشفى، وأرسلت إدارة المستشفى كشف بأسماء المرضي والحالات التي تم إجراء العمليات لها.
 
 
كانت تحريات المقدم وليد فايد رئيس قسم مباحث الاموال العامة بمديرية امن الغربية، قد اكدت عن قيام المتهم بإجراء العديد من العمليات الجراحية بمفردة داخل المستشفى، إلى جانب إجراء العديد من العمليات مع الدكتور ناجي مصطفى المدير الفني للمستشفى، وقيام المتهم بإجراء عملية جراحية لابن عم المتهم، وحصل منه على 70 ألف جنيه لتوظيفهم.
 
 
وكشفت تحريات مباحث الاموال العامة، عن قيام المتهم بإجراء عملية "فتاق" لأحد الضحايا بمستشفى الربيع، وكادت ان تحدث كارثة للمريض، حيث تعرض المريض لنزيف حاد ولولا تدخل بعض الاطباء لانقاذ الحالة لكانت حادثت مضاعفات عديدة للمريض.
 
 
كما كشفت التحقيقات، عن تحصل المتهم على 350 ألف جنيه، من الدكتور ناجى مصطفى المدير التنفيذي لمستشفى أبو العزم التخصصي، لتوظيفها فى تجارة المعدات الطبية، وحرر شيكات وإيصالات بمبلغ 600 ألف جنيه.
 
 
وطلبت النيابة العامة، من مباحث الاموال العامة، سرعة الاستعلام عن الضحايا وإحضارهم لسماع اقوالهم، وعما إذا كان المتهم أجرى عمليات جراحية لهم من عدمه.

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