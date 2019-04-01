video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 01 أبريل 2019 07:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أضخم مشروع تكريك طبقا لـ"جينيس".. 10معلومات لا تعرفها عن قناة السويس الجديدة

الإثنين، 01 أبريل 2019 07:00 ص
أضخم مشروع تكريك طبقا لـ"جينيس".. 10معلومات لا تعرفها عن قناة السويس الجديدة قناة السويس الجديدة
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق

شهدت قناة السويس فى رحلتها الطويلة على مدار مئات السنوات منذ افتتاحها للملاحة الدولية فى نوفمبر 1869، من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط والعكس، عشرات المحطات والتحولات والقفزات، إلا أن أوسعها وأبعدها أثرا وإضافة، تحقق مع وقوف الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 6 أغسطس 2014 بعد أقل من شهرين على توليه أمانة إدارة البلاد، معطيا إشارة البدء فى تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة.

منذ أن عُرض عليه الدراسات الفنية والتنفيذية لحفرها، وجه الرئيس السيسى، باختصار فترة تنفيذها من ثلاث سنوات، إلى سنة واحدة فقط، لتبدأ رحلة العمل الشاقة فى حفر قناة السويس الجديدة، والتى شارك بها 50 ألف مهندس وفنى وعامل، ومئات من معدات الحفر والأوناش وسيارات النقل، لتمثل أعمال التكريك التى تمت بها 75% من طاقة التكريك البحرى فى العالم، بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن هيئة قناة السويس، ينشر "اليوم السابع" 10 معلومات لا تعرفها من قبل عن حفر قناة السويس الجديدة وكواليس تنفيذها، والتى جاءت كالتالى :

1- بلغت كميات الحفر الجاف بها 250 مليون متر مكعب.

 2- بلغت كميات أعمال التكريك 258.8 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه.

3- عمق قناة السويس الجديدة يبلغ 24 مترا، ويمكنها استيعاب سفن ذات غاطس 66 قدم.

4- يبلغ طول قناة السويس الجديدة 72 كيلومترا. 

5- بلغت أعمال الحفر الجاف والتكريك معا 508.8 مليون متر مكعب، وهو ما يعادل 203 مرات حجم الهرم الأكبر.

 6- شارك فى المشروع 45 كراكة ممثلة بذلك 75% من طاقة التكريك العالمية.

 7- تم تنفيذ المشروع بالكامل فى 354 يوما، أى قبل الموعد المحدد "عام" بـ11 يوما.

8- شارك فى حفر القناة الجديدة 50 ألف عامل وموظف.

9- تم تسيير حركة الملاحة فى قناة السويس الأصلية بنفس الكفاءة والانضباط أثناء حفر القناة الجديدة وحتى حفل الافتتاح.

10- يعد حفر القناة الجديدة أضخم مشروع تكريك فى العالم حسب موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

 

 
aef7b0c4-32af-484d-acc8-981d7f2ef318
 

 

c2aa38b3-0081-4d7d-9d20-efb611f07402
 

 

 

c7035f99-869b-458a-829f-9fe644dc88ce
 

 

 
 

إضافة تعليق

قناة السويس الجديدة

موسوعة جينيس

اعمال التكريك

الهرم الاكبر

حفر القناة الجديدة

اخبار الاقتصاد

الرئيس السيسى

حركة الملاحة




لا تفوتك
فيديو.. السيسى بالقمة العربية: لا مخرج للصراع العربى الإسرائيلى إلا بحل سلمى شامل وعادل

فيديو.. السيسى بالقمة العربية: لا مخرج للصراع العربى الإسرائيلى إلا بحل سلمى شامل وعادل

#تميم_يهرب_من_قمة_تونس يتصدر تويتر.. مغردون : أكد أنه مندوب لتركيا وإيران

#تميم_يهرب_من_قمة_تونس يتصدر تويتر.. مغردون : أكد أنه مندوب لتركيا وإيران

ترحيب واسع من النقابات العمالية بقرارات الرئيس السيسى التاريخية.. اتحاد عمال مصر: الرئيس وعد فأوفى ونجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى.. ويؤكد: عمال مصر وراك يا ريس.. ونائب رئيس الاتحاد: القرارت إحياء للطبقة المتوسطة

ترحيب واسع من النقابات العمالية بقرارات الرئيس السيسى التاريخية.. اتحاد عمال مصر: الرئيس وعد فأوفى ونجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى.. ويؤكد: عمال مصر وراك يا ريس.. ونائب رئيس الاتحاد: القرارت إحياء للطبقة المتوسطة

الشتاء يسطو على الربيع.. موجة الطقس السيئ تصل ذروتها.. الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء تمتد للقاهرة.. ونشاط الرياح واضطراب بالملاحة البحرية.. وتؤكد: ارتفاع طفيف بالحرارة بدءا من الثلاثاء

الشتاء يسطو على الربيع.. موجة الطقس السيئ تصل ذروتها.. الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء تمتد للقاهرة.. ونشاط الرياح واضطراب بالملاحة البحرية.. وتؤكد: ارتفاع طفيف بالحرارة بدءا من الثلاثاء

زوجة أحمد الفيشاوى ترد على شائعة طلاقهما بـ10 صور فى حضنه

زوجة أحمد الفيشاوى ترد على شائعة طلاقهما بـ10 صور فى حضنه

بسمة تحذف صور عمرو حمزاوى من حساباتها بالسوشيال ميديا بعد خبر انفصالهما

بسمة تحذف صور عمرو حمزاوى من حساباتها بالسوشيال ميديا بعد خبر انفصالهما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة