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الإثنين، 01 أبريل 2019 01:07 م
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أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات بمستهل تعاملات الأسبوع وعيار 21 بـ627 جنيها

الإثنين، 01 أبريل 2019 12:19 م
أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات بمستهل تعاملات الأسبوع وعيار 21 بـ627 جنيها مشغولات ذهبية - أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين 1 – 4 – 2019 بقيمة 3 جنيهات فى مستهل تعاملات الأسبوع بسوق الصاغة، عقب الإجازة الأسبوعية لمحلات بيع الذهب، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا ومبيعا فى مصر 627 جنيها للجرام حتى الآن.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

 عيار 21 سجل 627 جنيها للجرام.

عيار 18 سجل 538 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 717 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب  سجل 5016 جنيها.

أوقية الذهب: 1290 دولار.

وقال شريف فايق عضو شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، إن تراجع الذهب فى مصر خلال التعاملات اليوم، جاء عقب تراجع أوقية الذهب لتنخفض من 1296 دولار إلى 1290 دولار فى ظل تعافى الدولار والأسهم.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك عدة عوامل تؤثر فى أسعار الذهب فى مصر منها سعر أوقية الذهب عالميا وسعر الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية، وكذلك عوامل العرض والطلب.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

 

 

 

 


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