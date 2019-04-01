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أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 1 - 4 - 2019

الإثنين، 01 أبريل 2019 10:00 م
أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 1 - 4 - 2019 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم 1-4-2019، وجاءت أبرزها ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، بنسبة 1.47% بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر إبريل، ليقترب من مستوى 15 ألف نقطة، وسط مشتريات عربية وأجنبية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 821.458 مليار جنيه.   

 

البورصة تربح 4.9 مليار جنيه

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، بنسبة 1.47% بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر إبريل، ليقترب من مستوى 15 ألف نقطة، وسط مشتريات عربية وأجنبية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 821.458 مليار جنيه.   
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 125 مليون ورقة مالية بقيمة 831 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19 ألف عملية لعدد 162 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.15% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 28.8%، والعرب على 11.05% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 55.49% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 44.50%.
 
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 40.9 مليون جنيه، 19.3 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 9 مليون جنيه، 341 ألف جنيه، 3.6 مليون جنيه، 47.3 مليون جنيه، على التوالى.
  
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 14954 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2394 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 19020 نقطة.
  
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 684 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1739 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 482 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 52 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 66 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.

 

بلتون

اقترح مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة، زيادة رأس المال المصدر للشركة بقيمة 560.37 مليون جنيه.
 
وقالت الشركة فى بيان للبورصة، اليوم الاثنين، إن مجلس الإدارة اعتمد تقرير الإفصاح للسير فى زيادة رأس المال المصدر به، ودعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر فى إجراءات الزيادة لصالح قدامى المساهمين مقسم على 280.18 مليون سهم بقيمة 2 جنيه للسهم، واقتراح تداول حقوق الأولوية فى الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلى.
 
وأوضحت الشركة، أن مجلس الإدارة وافق على تعيين شركة الأعمال والاستشارات المالية على الأوراق المالية - فاكت، كمستشار مالى مستقل لإعداد تقرير تقييم للقيمة العادلة لسهم الشركة على أن يتم الإفصاح عن هذه القيمة قبل فتح الاكتتاب فى زيادة رأسمال الشركة.

 

مصر الجديدة

اعتمد مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، الموازنة التقديرية للعام المالى المقبل 2019-2020، والتى تستهدف مضاعفة الأرباح بنسبة 294.5%، على أساس سنوى.
 
وأوضحت مصر الجديدة للإسكان، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الاثنين، أنها تستهدف تحقيق صافى ربح بنحو 1.12 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل 2019-2020، مقابل 283.9 مليون جنيه متوقع تحقيقه خلال العام المالى الجارى.
 
وأضافت أنها تستهدف تحقيق إيرادات بنحو 3.11 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل، ومصروفات بنحو 1.98 مليار جنيه، ونوهت أن جملة الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل بلغت 641.53 مليون جنيه.
 
 

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