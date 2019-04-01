أحمد عكاشة: "الدين ليس لحية أو مسبحة أو حزب أو جماعة "

كتب محمود راغب – تصوير أشرف فوزى

قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس، عضو المجلس الاستشارى الرئاسى للصحة النفسية، إن "ثورة 25 يناير علمت الناس عدم الخوف من الحاكم، والرئيس عبد الفتاح السيسي يعلم ذلك، وقاله لنا".

وأضاف عكاشة ، خلال المؤتمر العلمى الثامن لجامعة عين شمس بعنوان "الابداع و الابتكار والصناعة"، أن الدين ليس لحية أو مسبحة أو حزب أو جماعة، قائلا: " أتحدى أى إرهابى يكون بيسمع مزيكا، أو بيقرأ شعر، أو يفهم الجمال" ، مشيرا الى أن الأخلاق موجودة فى مخ الإنسان فى الفص الجبهى الأمامى وهو الفص المسئول عن الضمير والتمييز بين الحلال والحرام والصواب والخطأ، لافتا إلى أن 70% من الجرائم التى تحدث فى أوروبا سببها الكحول.

وتابع عكاشة قائلا : أن الأمن القومى لأى دولة يكمن فى الحفاظ على الهوية وهو ما يحتم علينا الاهتمام والرقى بالهوية المصرية، و نفسية الجماعات الإرهابية تعتمد على هواجس وخرافات غير موجودة فى القرآن، موضحا أن الأخلاق تشكل 95% من القرآن الكريم و5% طقوس وكثير من البشر بطبقون الـ 5 %.