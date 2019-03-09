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8 شركات تونسية تزور مصر لبحث إقامة استثمارات مشتركة

السبت، 09 مارس 2019 07:00 ص
8 شركات تونسية تزور مصر لبحث إقامة استثمارات مشتركة عبد العليم نوارة رئيس مجلس الأعمال المصرى التونسى
كتب هانى الحوتى
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يزور مصر وفد من 8 شركات تونسية خلال شهر أبريل المقبل، لبحث إقامة استثمارات مشتركة بين البلدين.
 
ويجهز مجلس الأعمال المصرى التونسى بجمعية رجال الأعمال للزيارة من خلال تحديد القطاعات التى تتم إدراجها فى جدول أعمال المجلس القادم، ومناقشة مقترح الجدول المقدم من الجانب التونسى، بالإضافة إلى وضع خطة عمل للجان الفرعية بالمجلس.
 
ويجتمع الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى التونسى يوم الأربعاء المقبل، للإعداد للدورة الثانية لمجلس الأعمال المصرى التونسى التى ستعقد بالقاهرة خلال الفترة من 20-23 أبريل المقبل.
 

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