8 شركات تونسية تزور مصر لبحث إقامة استثمارات مشتركة

كتب هانى الحوتى

يزور مصر وفد من 8 شركات تونسية خلال شهر أبريل المقبل، لبحث إقامة استثمارات مشتركة بين البلدين.

ويجهز مجلس الأعمال المصرى التونسى بجمعية رجال الأعمال للزيارة من خلال تحديد القطاعات التى تتم إدراجها فى جدول أعمال المجلس القادم، ومناقشة مقترح الجدول المقدم من الجانب التونسى، بالإضافة إلى وضع خطة عمل للجان الفرعية بالمجلس.

ويجتمع الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى التونسى يوم الأربعاء المقبل، للإعداد للدورة الثانية لمجلس الأعمال المصرى التونسى التى ستعقد بالقاهرة خلال الفترة من 20-23 أبريل المقبل.