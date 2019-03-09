5 توصيات لمزارعى محاصيل الفلفل والباذنجان الصيفية لزيادة الإنتاج

كتب عز النوبى

أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، حزمة من الإرشادات والتوصيات الفنية لزراعات الخضر، وخاصة الفلفل والباذنجان لزيادة الإنتاج خلال الشهر الجارى.

وقال تقرير المحاصيل البستانية، إنه من ضمن الممارسات الجيدة فى زراعة الخضراوات الصيفية وخاصة الفلفل والباذنجان، منها تجهيز الأرض المستديمة لزراعة العروة الصيفى للفلفل والباذنجان بنفس الطريقة المذكورة فى العروة الشتوى للفلفل، استمرار جمع محصول الفلفل الأخضر الشتوى بمعدل مرة كل أسبوع.

وأضاف التقرير، أنه من ضمن الممارسات الجيدة، إضافة دفعة من السماد الأزوتى والبوتاسى للمساعدة فى زيادة كمية المحصول والحفاظ على حجم الثمار، عطى النباتات بالصوب خلال هذا الشهر محصولاً جيدًا يجب الاهتمام بالرى والتسميد ومكافحة البياض الدقيقى والمن والعنكبوت الأحمر، يمكن فتح الصوب ليلاً ونهارًا فى النصف الثانى من الشهر عند تحسن الظروف الجوية.