video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 مارس 2019 02:47 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

27 أبريل.. الحكم فى دعوى بطلان حل "القومية للأسمنت"

السبت، 09 مارس 2019 01:57 م
27 أبريل.. الحكم فى دعوى بطلان حل "القومية للأسمنت" مجلس الدولة _ أرشيفية
أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق

قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، حجز الدعوى التى أقامها  عدد من العمال بالشركة القومية للأسمنت، التى طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل الشركة، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إعادة تشغيلها وإعادة عمالها وإعطائهم حقوقهم، للحكم بجلسة 27 أبريل.

 

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 2985 لسنة 73 قضائية،  أن الإدارات المتعاقبة للشركة تعمدت تخريب الشركة وتكبيدها خسائر فادحة، وإهدار أموالها دون سبب مما أدى إلى إيقاف تشغيلها وتشريد العاملين بها، وهذا ما أثبته تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أوضح التخريب الذي ألم بالشركة ويعد جريمة يعاقب عليها القانون.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المفوضين توصى بصحة ترشح ضياء رشوان بانتخابات الصحفيين وترفض الطعن

الأسمنت

القومية

الحوادث

مجلس الدولة




لا تفوتك
تعرف على أسعار الدم ومشتقاته داخل بنوك الدم القومية × 11 معلومة

تعرف على أسعار الدم ومشتقاته داخل بنوك الدم القومية × 11 معلومة

"خلى بالك".. تعرف على عقوبة خيانة الأمانة وتبديد الأموال فى القانون

"خلى بالك".. تعرف على عقوبة خيانة الأمانة وتبديد الأموال فى القانون

حرائق غابات استراليا تلتهم 30 منزلا و70 مبنى.. 2000 رجل إطفاء يحاولون السيطرة على النيران.. مجلس التأمين يعلنها كارثة.. الحكومة تضع برنامج إغاثة بـ40 ألف دولار للمتضررين.. العلماء يعزون الكارثة "للتغير المناخى"

حرائق غابات استراليا تلتهم 30 منزلا و70 مبنى.. 2000 رجل إطفاء يحاولون السيطرة على النيران.. مجلس التأمين يعلنها كارثة.. الحكومة تضع برنامج إغاثة بـ40 ألف دولار للمتضررين.. العلماء يعزون الكارثة "للتغير المناخى"

شمس 5 صفقات أهلاوية تغيب عن مسرح النجومية.. محمد محمود مرفوع من الخدمة بسبب الصليبى.. الشحات اختفى فى ظروف غامضة.. إبداع معلول يبعد محمود وحيد عن الصورة.. الإصابة تخطف حمدى فتحى.. وصلاح محسن شاهد مشفش حاجة

شمس 5 صفقات أهلاوية تغيب عن مسرح النجومية.. محمد محمود مرفوع من الخدمة بسبب الصليبى.. الشحات اختفى فى ظروف غامضة.. إبداع معلول يبعد محمود وحيد عن الصورة.. الإصابة تخطف حمدى فتحى.. وصلاح محسن شاهد مشفش حاجة

مانشستر سيتي يخطط لتأمين صدارة الدوري الإنجليزي ضد واتفورد

مانشستر سيتي يخطط لتأمين صدارة الدوري الإنجليزي ضد واتفورد

اتعلميها فى دقيقة.. لو شعرك كيرلى جربى تصفيفة الشعر دى للسهرات

اتعلميها فى دقيقة.. لو شعرك كيرلى جربى تصفيفة الشعر دى للسهرات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة