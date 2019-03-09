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ولى عهد دبى يطلق استراتيجية لتحويل الجامعات إلى مناطق اقتصادية متكاملة

السبت، 09 مارس 2019 01:30 م
ولى عهد دبى يطلق استراتيجية لتحويل الجامعات إلى مناطق اقتصادية متكاملة حمدان بن محمد ولى عهد دبى
كتبت ريهام عبد الله
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أطلق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، استراتيجية دبى للمناطق الجامعية الحرة، اليوم السبت، بهدف تحويل جامعات دبي إلى مناطق اقتصادية متكاملة.

وقال الشيخ حمدان بن محمد عبر تويتر :"أطلقنا اليوم استراتيجية دبي للمناطق الجامعية الحرة والهدف تحويل جامعات دبي إلى مناطق اقتصادية متكاملة ومراكز لتخريج المبتكرين ورواد الأعمال".

ولى عهد دبى
ولى عهد دبى

وتابع ولى عهد دبى :"نريد دبي مركزاً إقليمياً لدعم الشباب وتطوير الجيل الجديد من المناهج والمفاهيم التعليمية بالاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا وهذه الرؤية ثمرة من ثمرات وثيقة الخمسين لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم".


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حمدان بن محمد

ولى عهد دبى

استراتيجية دبى للمناطق الجامعية




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