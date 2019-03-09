وزير بريطانى يُحذر من ممارسات العنف حال إتمام "بريكست" دون اتفاق

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حذر وزير العدل البريطانى ديفيد جوك اليوم /السبت/، من أن إخفاق البلاد فى التوصل إلى اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبى "بريكست" ربما يؤدى إلى ظهور ممارسات العنف فى الشوارع البريطانية.

وقال جوك - فى حواره مع مجلة (تايم) الأمريكية - : "إن عدم التوصل إلى اتفاق يخص البريكست قد يُشكل كارثة للمملكة المتحدة، التى ستتمثل فى الإنهاء الفورى للتعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى فى القضايا الحيوية المتعلقة بمسائل إنفاذ القانون".

وأضاف :"حتى فى أسوأ السيناريوهات، إذا واجهتنا صعوبات كبيرة فى توفير الإمدادات الغذائية، فلن نترك أحدا يتضور جوعا، ولكن إذا فُرغت الرفوف، فهل يؤدى ذلك إلى تزايد أعمال العنف والقضايا الجنائية؟".

وأعرب جوك عن اعتقاده بأن رئيسة الوزراء تيريزا ماى لن تتمكن من التوصل إلى اتفاق يخص "البريكست" عبر تصويت البرلمان الذى سُيجرى الأسبوع المقبل .. مُؤكدًا تأييده لفكرة تأخير الخروج من الاتحاد الأوروبى بعد الموعد النهائى المحدد له فى 29 مارس الجارى، لحين يتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبى.

واختتم قائلا: "إذا لم يتمكن البرلمان من إيجاد طريقة، ولم يظهر بعض المرونة فى التعامل مع الأمر، فإن خطر إجراء استفتاء سيزداد حتمًا".