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وزير القوى العاملة يفتتح معرض الفنون التشكيلية

السبت، 09 مارس 2019 10:27 ص
وزير القوى العاملة يفتتح معرض الفنون التشكيلية محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، بديوان عام الوزارة، معرض الفنون التشكيلية، ويضم مجالات الرسم الزيتى، والرسم بأنواعه الأخرى، والتصوير الضوئى، والنحت والخزف والأعمال النحاسية، والأعمال النسوية، والأشغال اليدوية، والتصوير الضوئى، والخط العربى .

وذكر بيان لوزارة القوى العاملة اليوم، أن المعرض يضم أيضًا لوحات إرشادية فى القضايا التى يعانى منها المجتمع وتهدف إلى التوعية بمخاطر الإدمان، ومحو الأمية، وتنظيم الأسر، وترشيد الاستهلاك، والمشكلة السكانية وغيرها.

ويشارك فى المعرض الذى يتسابق فى أعماله عمال من شركات ومنشآت القطاع العام والأعمال العام، والخاص على المستوى القومى ويتم تحكيم المسابقة من قبل 4 متخصصين فى المجالات السابقة من كلية الفنون التطبيقية، ويتم منح 24 جائرة فى كل الفروع بواقع 8 جوائز فى كل فرع من المسابقة ويحصل الفائز الأول على 1000 جنيه، والثانى 750 جنيها والثالث 500 جنيه.

وقال سعفان: إن المعرض يأتى فى إطار خطة الوزارة خلال مارس الجارى وتنظمه إدارة الخدمات العمالية بقطاع رعاية القوى العاملة، لاكتشاف القدرات الفنية للعمال وتشجيعهم بما يحفزهم على العمل والإنتاج، وسوف يمنح الفائزين الحاصلين على أعلى الدرجات فى موضوعات المسابقة جوائز مادية، فضلًا عن شهادة تقدير لجميع المشاركين.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن الهدف من المسابقات شغل أوقات فراغ العمال بالهويات النافعة وإتاحة فرص التعارف والتنافس الشريف بين عمال المنشآت المختلفة، وتعميق وتأصيل القيم الروحية والقومية فى نفوس العمال وتوعيتهم بالقضايا القومية، وإشباع الميول والهوايات النافعة بين العمال عن طريق ممارسة الأنشطة الفنية ونشرها بين أكبر عدد من العمال وإتاحة الفرصة للتعبير عن الذات ما يساعد على تحقيق التوازن والاستمتاع بها، ما يؤدى إلى زيادة الإنتاج وتحسينه وتجويده.


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