وزير الأوقاف: البعض يجيز تعاطى الاستروكس والكوكاكين بحجة عدم التحريم بالقرآن

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الجماعات المتطرفة تقتطع النصوص، من سياقها لتقديم قضاياها الخاصة، قائلاً:"البعض يتناول محرمات بحجة أن القرآن الكريم لم ينص على تحريمها مثل "الاستروكس أو"الكوكايين"، وهى لم تٌحرم صراحة فى القرآن رغم أن علة التحريم هى حدوث السكر.

وأضاف جمعة، خلال لقائه بالدعاة فى أكاديمية التدريب بأكتوبر: إننا ندرب الدعاة بجدية وبطريقة غير مألوفة، ونقدرهم ونتعامل معهم بجدية واحترامًا لعقولهم وآدميتهم، ولذلك استقدمت لهم كبار الأساتذة والمتخصصين، حيث يدرس لهم المفتى السابق الدكتور على جمعة، وأساتذة إعلام والمفتى الحالى الدكتور شوقى علام و الدكتور مصطفى الفقى.

وأشار جمعة إلى أن كتب التدريب تصلح ككتب للثقافة الإسلامية العامة التى تصلح للتثقيف العام لشموليتها، وسهولة تناولها، واتباعها اسلوب الكتابة الصحفية للتيسير على الدعا،ة وعلى الناس فى تقديم العلم، موضحا أن الطلاب الوافدين الدارسين بمصر ستتاح لهم مشاركات فردية بتقديم مباشر، من خلال إجراء مسابقة داخلية لهم يوم الثلاثاء، وترشيح المتقدمين للمشاركة بالمسابقة الدولية، مشيرًا إلى أن 50 متسابق من 43 دولة سيشاركون بالمسابقة الدولية للقرآن الكريم من الخارج.

وأكد وزير الأوقاف، أن مصر تشارك فى المسابقة الدولية للقرآن الكريم بمتسابق واحد فى الفرع الأول حتى تتيح الفرصة فى المسابقة كونها مسابقة دولية، كما تشارك مصر بعدد من المتسابقين فى الفرع الثانى من المتميزين الذين يزيد مستواهم عن 98٪، لافتا إلى أن هناك طالبة فى الثانوية حققت مستوى متقدم، وسيتم الاكتفاء بـ3 طلاب فى المستوى الثالث.