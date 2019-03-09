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"وانقلب السحر على الساحر".. صفارة معتز مطر تزلزل تركيا لعزل أردوغان (فيديو)

السبت، 09 مارس 2019 08:09 م
"وانقلب السحر على الساحر".. صفارة معتز مطر تزلزل تركيا لعزل أردوغان (فيديو) أردوغان ومعتز مطر
كتبت : دينا الحسيني
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يبدو أن تعليمات مسؤول المخابرات التركية الذي اقترح على أيمن نور، ومعتز مطر، باستخدام "حملات الصفافير" لاستخدامها لحشد مصريين ضد دولتهم، والتي باءت بالفشل لثقة الشعب المصري في قيادته السياسية، تسربت إلى المعارضة التركية، التي تسعى بشتى الطرق للتخلص من حكم الديكتاتور أردوغان الذي سقط بشعبه إلى الهاوية، بعدما أغرق تركيا في الديون وتورط في خلافات مع الدول المجاورة، وبدد الأموال للإنفاق على العمليات الإرهابية في سبيل حلمه التوسعي، وإيواء الإرهابيين.
 
صفارات معتز مطر زلزلت أرجاء إسطنبول خلال مسيرة حاشدة بالشوارع تحمل شعارات تطالب برحيل أردوغان من الحكم، وخلال مواجهات جرت مع شرطة أردوغان استخدم المتظاهرون "الصفارات".
 
وعلق الأتراك الغاضبون على مواقع التواصل الإجتماعي بأن أردوغان الذي أنفق ملايين من قوت الشعب على قنوات الإخوان في تركيا، والتي اتخذها معتز مطر العميل التركي ليظهر على شاشاتها وينادي بثورة "الصفافير" في مصر، فيشاء العليم القدير أن تنال تلك الفكرة إعجاب معارضين أردوغان الذين استجابوا لدعوات معتز مطر، ونزلوا إلى شوارع إسطنبول في مظاهرات حاشدة مستخدمين صفافير معتز في إشارة إلى المطالبة برحيل أردوغان.
 

 


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أردوغان

معتز مطر

حملات الصفافير

أيمن نور




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