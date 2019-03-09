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نائب وزير الزراعة ومحافظ الفيوم يطلقان إشارة البدء للمرحلة الثانية للحزام الآمن ببحيرة قارون

السبت، 09 مارس 2019 12:56 م
نائب وزير الزراعة ومحافظ الفيوم يطلقان إشارة البدء للمرحلة الثانية للحزام الآمن ببحيرة قارون نائب وزير الزراعة ومحافظ الفيوم
الفيوم – رباب الجالي
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أطلق اللواء عصام سعد محافظ الفيوم والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية و السمكية والإنتاج الداجنى إشارة البدء لأعمال المرحلة الثانية من الحزام الآمن لتطوير وتنمية بحيرة قارون بتكلفة 8 مليون جنيه.

بحضور المهندس حسن موافى السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم والدكتور ايمن عمار رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الثروة السمكية بالقاهرة والمهندس ايمن محمود مدير منطقة الفيوم للثروة السمكية والمهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس وعدد من الصيادين، حيث تشمل أعمال التطوير بالمرحلة الثانية للحزام الآمن إنشاء منطقة خفض مناسيب وهدارات ومصاطب وفلاتر زلطية بطول 3 كيلو متر على مصرف البطس بالساحل الشمالى للبحيرة من اجل ترسيب المواد العالقة والملوثات.

ومن جهته أشار محافظ الفيوم إلى أن المحافظة لم تدخر جهدا فى تطوير وتنمية بحيرة قارون بجانب بحيرة وادى الريان لتوفير فرص عمل للعديد من المواطنين فى مجال الصيد والسياحة والإستثمار كما تعمل المحافظة بالترتيب لمشروع محطات معالجة مياه الصرف الصحى والزراعى والصناعى للمناطق المتاخمة لبحيرة قارون وأضاف أنه تم إطلاق 5 مليون زريعة جمبرى فى بحيرة قارون فى المرحلة السابقة وسيتم مضاعفتها بالمرحلة القادمة بجانب 2،5 مليون زريعة بوادى الريان.

ومن جهتها أشارت نائب وزير الزراعة إلى أن أعمال التطوير تأتى ضمن خطة شاملة للدولة جنبا إلى جنب مع الحملات القومية لتحصين وترقيم الماشية لافتة إلى انه تم تحصين 3،3 مليون رأس ماشية على مستوى الجمهورية فى حملة التحصين الجارى تنفيذها الأن والتى تستهدف 4 مليون رأس ماشية

كما قام محافظ الفيوم ونائب وزير الزراعة بتفقد إحدى المزارع السمكية كثيفة الإنتاج بمنشأة طنطاوى كما تفقدا أعمال حملة تحصين الماشية بقرية احمد يوسف.

 

نائب وزير الزراعة ومحافظ الفيوم (4)
نائب وزير الزراعة ومحافظ الفيوم (4)

 

نائب وزير الزراعة ومحافظ الفيوم (5)
نائب وزير الزراعة ومحافظ الفيوم (5)

 

نائب وزير الزراعة ومحافظ الفيوم (1)
نائب وزير الزراعة ومحافظ الفيوم (1)

 

نائب وزير الزراعة ومحافظ الفيوم (2)
نائب وزير الزراعة ومحافظ الفيوم (2)

 

نائب وزير الزراعة ومحافظ الفيوم (3)
نائب وزير الزراعة ومحافظ الفيوم (3)

 


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