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مواقع إيرانية ترجح تعيين "افسانة نادى بور" متحدثة للخارجية خلفا لقاسمى

السبت، 09 مارس 2019 04:43 م
مواقع إيرانية ترجح تعيين "افسانة نادى بور" متحدثة للخارجية خلفا لقاسمى بهرام قاسمي متحدث الخارجية الايرانية السابق
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
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قالت وكالة موج الإيرانية أن افسانة نادى بور سيتم تعيينها فى منصب متحدث الخارجية الإيرانية خلفا لبهرام قاسمى الذى تم تعيينه سفيرا لإيران لدى فرنسا مؤخرا.

 

وتعمل أفسانة منذ 25 عاما لدى وزارة الخارجية، وتم تعيينها فى منصب مساعدة وزير الخارجية لشئون المواطنة بعد استحداث هذا المنصب مؤخرا.

 

كما تولت مستشارية إدارة حقوق الانسان، وخدمت فى سفارات إيران بالخارج فى توكيو ولاهاي.

 

وحصلت نادى بور فى عام 1995 على ماجستیر من جامعة طهران فى العلاقات الدولية، وهى من مواليد 1969 من أهالى مدينة اصفهان ولديها ابنتين.

 

وستكون نادى بور المرأة الثانية التى سيتم  تعيينها فى هذا المنصب بعد مرضية افخمى التى تولت المنصب وتم تعيينها سفيرة لدى ماليزيا.


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بهرام قاسمي

ايران

اخبار ايران

افسانه نادى بور

الخارجية الايرانية




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