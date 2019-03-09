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مقتل قائد بارز فى حركة طالبان بغارة جوية وسط أفغانستان

السبت، 09 مارس 2019 11:57 ص
مقتل قائد بارز فى حركة طالبان بغارة جوية وسط أفغانستان حركة طالبان
أ ش أ
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صرحت مصادر عسكرية أفغانية مطلعة اليوم السبت، بأن غارة جوية استهدفت إقليم ميدان وارداك وسط البلاد أسفرت عن مصرع قائد بارز فى حركة طالبان، كان ضالعا فى تنفيذ اغتيالات وهجمات بارزة.
ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن تلك المصادر قولها إن الغارة استهدفت بلدة سيد آباد التابعة للإقليم وأسفرت عن مقتل قائد فى طالبان يدعى "عبيدة" وهو عنصر بارز فى تنفيذ هجمات واغتيالات بارزة.
وأوضحت المصادر أنه من المعتقد أن عبيدة كان مسؤولا عن التسهيل وإصدار الأوامر وتنفيذ العديد من الاغتيالات التى استهدفت عاملين فى الحكومة وأفراد آخرين من غير المقاتلين، ولم تعلق حركة طالبان على تلك الأنباء حتى الآن.


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