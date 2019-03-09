مصرع موظف صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بالقناطر الخيرية

القليوبية نيفين طه

لقي موظف مصرعه، إثر إصطدام قطار به أثناء عبوره السكة الحديد بمنطقة مزلقان سوق التلات بالقناطر الخيرية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى القناطر العام وتولت النيابة التحقيق

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم مروان الحسيني رئيس مباحث مركز القناطر، باصطدام قطار بشخص على مزلقان سوق التلات بالقناطر.

وبالفحص تبين مصرع "أحمد .م" موظف بهيئة نقل العام أثناء عبوره المزلقان متجها لمحل إقامته بقرية المنيرة، وتم نقل الجثة للمستشفي القناطر الخيرية العام، وقررت النيابة العامة بدفن الجثة.

كما أصيب 3 أشخاص من عائلة واحدة فى مشاجرة مع آخرين من عائلة أخرى، فى منطقة شارع زين العابدين بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، نظرا لوجود خلافات بين الطرفين منذ 12 عاما، بسبب شراء منزل بالمنطقة ونُقل المصابون إلى مستشفي ناصر العام، وحُرر المحضر رقم 5072 جنج أول شبرا الخيمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد صموئيل عطا الله، مامور قسم أول شبرا الخيمة، بنشوب مشاجرة بين عائلتي عبدالمعطي وعلي بمنطقة شارع زين العابدين، المتفرع من شارع الخمسين بدائرة القسم.

انتقلت العقيد محمد عبد الهادى رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة وتبين إصابة"سعيد.م"، بنزيف داخلي بالمخ وكسر في قاع الجمجمه وحالته غير مستقره وخالد س وهو يعاني من كسر في الفك الأسفل و"محمود.م"، مصاب ببتر بصابع بالقدم اليسرى و48 غرزة في الرأس وجميعهم من عائلة عبدالمعطي.

واتهم المصابون "هريدي.ح" و"حسن.ه"و"محمد.ه"واحمد.ه "من عائلة علي، بإحداث إصابتهم والفرار هاربين متهمين المشكو في حقهم، بسوء السلوك، ودلت التحريات الأولية، أن سبب المشاجرة هو خلاف قديم يعود إلى 12 عاما، بسبب شراء العائلة الأولى منزلا بالمنطقة، ما تسبب في اشتعال الخلافات بين الطرفين وتولت النيابة التحقيق