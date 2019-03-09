مصرع طالبة سقطت من الطابق السابع أثناء نشر الغسيل بالبحيرة

لقيت طالبة مصرعها، إثر سقوطها من الطابق السابع أثناء نشرها غسيل المنزل بالبحيرة، كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة دمنهور من المستشفى العام بوصول "ح .م م" 17 سنة طالبة ومقيمة بحى شبرا مصابة بجرح تهتكى بالوجه وكسور بالساقين والساعد الأيمن، إدعاء سقوط من أعلى وتوفيت عقب وصولها.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره أن سبب الوفاه هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب نتيجة الإصابات المشار إليها ولا توجد شبهه جنائية.

بسؤال والدها" م. م .ح 42 سنة عامل قرر أنه أثناء قيام نجلته المذكوره بنشر الغسيل ببلكونة الشقة بالطابق السابع علوى، اختل توازنها وسقطت أرضاً، مما أدى لإصابتها التى أودت بحياتها، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابه العامة.