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مسيرة غاضبة بصنعاء تنديدا بجرائم اختطاف الأطفال

السبت، 09 مارس 2019 03:07 م
مسيرة غاضبة بصنعاء تنديدا بجرائم اختطاف الأطفال ميليشيات الحوثى
أ ش أ
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خرجت مسيرة غاضبة فى العاصمة اليمنية ( صنعاء ) اليوم /السبت/ تنديدا بجرائم الاختطاف؛ وذلك على خلفية اختطاف فتاة تبلغ 12 " عاما " وتدعى غدير العصرى، و6 فتيات أخريات قبل 3 أيام.
وأفادت معلومات أمنية، لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم ، باختطاف الفتاة فى (صنعاء ) التى تسيطر عليها ميليشيا الحوثى الانقلابية، فى ظل زيادة معدلات هذه الظاهرة، موضحة أن الفتاة خرجت من مدرستها فى حى "عصر" غرب (صنعاء ) يوم /الأربعاء / الماضى ولم تعد إلى منزلها .
وأشارت إلى اختفاء 6 فتيات أخريات فى نفس اليوم بالعاصمة اليمنية ، وسط اتهامات الميليشيا الانقلابية بالوقوف وراء ظاهرة اختطاف وإخفاء أطفال وفتيات، وحديث عن شبكات تديرها للإتجار بالبشر.
يشار إلى أنه تكررت فى الآونة الأخيرة حوادث اختفاء الفتيات فى العاصمة اليمنية (صنعاء ) ، فيما تسود المخاوف من مغبة تنامى ظاهرة اختطاف لأطفال والنساء ، مما اضطر بعض الأسر إلى منع أطفالها من الذهاب للمدارس .


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