مسعف وسائق يعيدان 96 ألف جنيه لمصاب فى حادث بالمنيا

كتب فريق المحافظات

أعاد مسعف وسائق يعملان بمرفق إسعاف المنيا اليوم السبت، مبلغا كبيرا من المال عثرا عليه بحوزة مصاب فى حادث تصادم على طريق بنى مزار الصحراوى.

وقام كل من أشرف محمود عبدالله مسعف بمرفق إسعاف المنيا وعبيد عامر محمد، سائق بذات المرفق برد مبلغ 96520 جنيهاً إلى أحد المصابين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق الصعيد الصحراوى الشرقى الشيخ فضل عقب العثور عليها داخل السيارة بموقع الحادث.

وكان اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارا من العميد مجدى سالم مدير مباحث المديرية محمود الحلوانى، مأمور مركز شرطة بنى مزار بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق الجيش - الشيخ فضل أمام مركز بنى مزار ما أدى إلى إصابة مستقليها وعقب الحادث تقدم المسعف بإيداع مبلغ 96520 جنيها عثر عليه بالسيارة بصفة أمانة لحين شفاء صاحب المبلغ المصاب وتسليمه له.